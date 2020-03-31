Указ губернатора Пермского края от 31 марта 2020 года № 26 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (далее - изменения).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования, за исключением пунктов 16, 17 изменений, которые вступают в силу с 02 апреля 2020 г.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утверждены указом губернатора Пермского края от 31.03.2020 №26





Изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. с 31 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них);".

2. В пункте 1.2 слова "до 01 июня 2020 г." заменить словами "до особого распоряжения".

3. В пункте 1.3 слова "до 05 апреля 2020 г." заменить словами "до особого распоряжения".

4. В пункте 1.3.1 слово "гражданами" заменить словами "физическими лицами".

5. В пункте 1.3.3 слово "гражданина" заменить словами "физического лица".

6. В пунктах 1.3.6, 1.3.7 слово "гражданам" заменить словами "физическим лицам".

7. Пункт 1.3.8 изложить в следующей редакции:

"1.3.8. оказание населению иных услуг, предполагающих очное присутствие физического лица, за исключением ритуальных, медицинских, транспортных, жилищно-коммунальных услуг, услуг по санитарной обработке транспортных средств, услуг по автомойке, химчистке, услуг по изготовлению и пошиву средств индивидуальной защиты и иных услуг, носящих экстренный и неотложный характер, услуг сотовой связи, оказываемых в местах реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, услуг по регистрации актов гражданского состояния, нотариальных услуг экстренного и неотложного характера, а также услуг, оказание которых допускается в соответствии с настоящим указом;".

8. В пункте 1.4 слова "до 01 июня 2020 г." заменить словами "до особого распоряжения".

9. Абзац первый пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:

"1.4.1. бронирование мест, прием и размещение физических лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территории Пермского края, в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия на территории Пермского края, а также иных средствах коллективного размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:".

10. Дополнить пунктами 1.5,1.5.1,1.5.2 следующего содержания:

"1.5. с 31 марта 2020 г. до особого распоряжения:

1.5.1. обслуживание межрегиональных автобусных маршрутов регулярных перевозок, проходящих по территории Пермского края;

1.5.2. перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора фрахтования транспортного средства (заказные перевозки), за исключением перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд;".

11. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

"1.6. проведение плановых проверок многоквартирных жилых домов.".

12. Дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:

"1(1). С 31 марта 2020 г. до особого распоряжения сократить количество отправлений по межмуниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок Пермского края на 80 % (но не менее 1 оборотного рейса в сутки).".

13. В пункте 2 слова "до 01 июня 2020 г." заменить словами "до особого распоряжения".

14. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В период с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения ограничить розничную продажу алкогольной продукции, установив запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 20:00 до 11:00 по местному времени.".

15. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать физических лиц, прибывших на территорию Пермского края из иностранных государств, в том числе транзитом через другие населенные пункты Российской Федерации, а также лиц, прибывших в аэропорт, на железнодорожные вокзалы, независимо от места вылета, выезда соответственно:".

16. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать физических лиц, проживающих на территории Пермского края:".

17. Дополнить пунктами 5.1 - 5.4 следующего содержания:

"5.1. соблюдать дистанцию до других физических лиц не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование) в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

5.2. не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются:

на случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в том числе при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

на случаи оказания медицинской, волонтерской (добровольческой) помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности;

на лиц, перемещающихся на личном транспорте и легковых такси в целях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в том числе при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью, на случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

на случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, при наличии разрешения, выданного в соответствии с пунктом 10.1 настоящего указа;

на лиц, следующих служебным транспортом организации, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом, в соответствии с выданным в установленном порядке путевым листом;

5.3. использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении в общественных местах, общественном транспорте;

5.4. при оказании услуг населению, в том числе транспортных, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).".

18. В пункте 7.3 слово "граждан" заменить словами "физических лиц".

19. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Руководителям организаций любых организационно-правовых форм (в том числе индивидуальным предпринимателям):".

20. Дополнить пунктами 10.1-10.3 следующего содержания:

"10.1. обеспечить работников, следующих к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, разрешениями по форме согласно приложению 3 к настоящему указу;

10.2. направить списки работников, указанных в пункте 10.1 настоящего указа, в органы местного самоуправления для информации;

10.3. организовать и обеспечить использование дезинфекционных средств по вирусному режиму при проведении текущей уборки помещений и условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.".

21. В пункте 12.1 слово "гражданами" заменить словами "физическими лицами".

22. В пункте 12.2 слово "гражданам" заменить словами "физическим лицам".

23. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Министерству социального развития Пермского края:

13.1. обеспечить оказание гражданам старше 65 лет, инвалидам, маломобильным группам населения, соблюдающим режим самоизоляции, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию, указанную в пункте 4.1 настоящего указа;

13.2. совместно с Министерством здравоохранения Пермского края обеспечить в указанный период организацию доставки гражданам старше 65 лет, инвалидам, маломобильным группам населения, соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

13.3. обеспечить в указанный период организацию доставки гражданам старше 65 лет, инвалидам, маломобильным группам населения, соблюдающим режим самоизоляции, продуктов питания и вынос мусора;

13.4. обеспечить продление срока оказания мер социальной поддержки (денежных выплат, компенсаций, пособий, субсидий) гражданам без предоставления подтверждающих документов на их получение с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения.".

24. В пункте 14 слово "гражданами" заменить словами "физическими лицами".

25. В пункте 15.1 слова "до 05 апреля 2020 г." заменить словами "до особого распоряжения".

26. В пункте 15.4 слова "до 10 апреля 2020 г." заменить словами "до особого распоряжения".

27. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Исполнительным органам государственной власти Пермского края приостановить до особого распоряжения назначение и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ситуаций чрезвычайного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер, за исключением проверок необходимых для соблюдения ограничений, установленных настоящим указом и для соблюдения противоэпидемиологических мероприятий, а также иных проверок, допускаемых в режиме повышенной готовности, в том числе в рамках противопаводковых и противопожарных мероприятий.".

28. Дополнить пунктом 21.6 следующего содержания:

"21.6. принять меры по информированию населения о мерах профилактики и по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Не допускать распространения недостоверной информации в соответствии с действующим законодательством.".

29. Дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

"21(1). Администрации города Перми обеспечить дополнительную уборку улично-дорожной сети в рамках заключенных контрактов.".

30. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Рекомендовать лицам, проживающим на территории Пермского края, воздержаться от посещения религиозных объектов.".

31. Дополнить пунктами 25(1), 25(1).1, 25(1).2 следующего содержания:

"25(1). Министерству территориальной безопасности Пермского края:

25(1).1. совместно с департаментом пресс-службы Администрации губернатора Пермского края и Министерством информационного развития и связи Пермского края обеспечить информирование физических лиц об ограничительных мерах, установленных настоящим указом, посредством Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Пермского края, а также посредством рассылки СМС-сообщений;

25(1).2. обеспечить патрулирование общественных мест сотрудниками органов внутренних дел, Росгвардии, членами казачьих обществ и народных дружин, сотрудниками частных охранных организаций для профилактики и предотвращения нарушений ограничений, установленных настоящим указом.".

32. Дополнить пунктом 25(2) следующего содержания:

"25(2). Официальная информация о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае размещается на сайте губернатора Пермского края и Правительства Пермского края https://www.permkrai.ru/, а также аккаунтах в социальных сетях органов исполнительной власти.".

33. Дополнить пунктом 25(3) следующего содержания:

"25(3). Предупредить физических и юридических лиц о том, что неисполнение ограничений, установленных настоящим указом, влечет применение административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.".

34. Дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:

"26(1). Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 марта 2020 года.".

35. Дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему указу.







