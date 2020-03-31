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31.03.2020 18:11
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал слова Трампа о помощи России США

Текст: Кира Латухина

В телефонном разговоре президентов России и США затрагивалась тема международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом, подтвердили в Кремле.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
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По просьбе журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос про заявление американского лидера Дональда Трампа о российской медпомощи США.

"Я не пресс-секретарь президента Трампа. Я пресс-секретарь президента Путина", - напомнил Песков.

"Тема действительно затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренностям президентов на рабочем уровне", - уточнил представитель Кремля.

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