Песков прокомментировал слова Трампа о помощи России США

В телефонном разговоре президентов России и США затрагивалась тема международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом, подтвердили в Кремле.

По просьбе журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос про заявление американского лидера Дональда Трампа о российской медпомощи США.

"Я не пресс-секретарь президента Трампа. Я пресс-секретарь президента Путина", - напомнил Песков.

"Тема действительно затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренностям президентов на рабочем уровне", - уточнил представитель Кремля.