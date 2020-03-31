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31.03.2020 20:34
Рубрика: Экономика

Нефть хочет мира

При 20 долларах за баррель ценовые войны теряют смысл
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Нефтяные цены продолжают прощупывать дно, колеблясь от 23 до 27 долларов за баррель. Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержала котировки и повысила надежду на достижение договоренности о совместных действиях нефтедобывающих стран для стабилизации рынка, но без реальных дел эффект от этого будет недолгий.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин подчеркнул, что для ребалансировки рынка недостаточно усилий только участников ОПЕК+, необходимы совместные действия всех нефтедобывающих стран. Фактически возврат к сделке ОПЕК+ и согласованному сокращению добычи допускается, но обязательным условием для этого является привлечение более широкого круга стран - производителей нефти, в первую очередь США.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

В Минэнерго США подтвердили, что уже запланированы консультации главы их ведомства Дэна Бруйетта с министром энергетики Александром Новаком по поводу сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке. В минэнерго от комментариев пока воздержались. Со стороны Саудовской Аравии прозвучало заявление, что страна еще не получала никаких предложений от России. Более того, королевство подтвердило свои планы наращивать с апреля добычу более чем на 2 млн баррелей в сутки до 12,3 млн в день.

При этом аналитики банка Goldman Sachs считают, что спрос на нефть упал на 26 млн баррелей в сутки. По их мнению, уже сейчас ценовая война теряет смысл, поскольку обвальное снижение спроса и предельно низкие котировки не позволяют получить в результате нее выгоду никому из участников рынка.

Возврат к ОПЕК+ возможен лишь с условием участия в сделке всех нефтедобывающих стран

Но пока военные действия не остановлены. По мнению партнера департамента консалтинга Делойт, СНГ Йорга Дорлера, в первую очередь низкие цены на нефть окажут влияние на инвестиции. Особенно там, где инвестиционный цикл очень короток - в сланцевой добыче, которая будет сокращена в первую очередь из-за отсутствия реинвестирования.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Торговые войны Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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