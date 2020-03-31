Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин подчеркнул, что для ребалансировки рынка недостаточно усилий только участников ОПЕК+, необходимы совместные действия всех нефтедобывающих стран. Фактически возврат к сделке ОПЕК+ и согласованному сокращению добычи допускается, но обязательным условием для этого является привлечение более широкого круга стран - производителей нефти, в первую очередь США.

В Минэнерго США подтвердили, что уже запланированы консультации главы их ведомства Дэна Бруйетта с министром энергетики Александром Новаком по поводу сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке. В минэнерго от комментариев пока воздержались. Со стороны Саудовской Аравии прозвучало заявление, что страна еще не получала никаких предложений от России. Более того, королевство подтвердило свои планы наращивать с апреля добычу более чем на 2 млн баррелей в сутки до 12,3 млн в день.

При этом аналитики банка Goldman Sachs считают, что спрос на нефть упал на 26 млн баррелей в сутки. По их мнению, уже сейчас ценовая война теряет смысл, поскольку обвальное снижение спроса и предельно низкие котировки не позволяют получить в результате нее выгоду никому из участников рынка.

Возврат к ОПЕК+ возможен лишь с условием участия в сделке всех нефтедобывающих стран

Но пока военные действия не остановлены. По мнению партнера департамента консалтинга Делойт, СНГ Йорга Дорлера, в первую очередь низкие цены на нефть окажут влияние на инвестиции. Особенно там, где инвестиционный цикл очень короток - в сланцевой добыче, которая будет сокращена в первую очередь из-за отсутствия реинвестирования.