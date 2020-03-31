Просмотр телевизора убедил Трампа отказаться от снятия карантина

Президент США Дональд Трамп, который еще недавно призывал американцев вернуться к работе несмотря на коронавирус, под влиянием телевизора отказался от планов поскорее снять карантинные меры. Как сообщает портал axios.com со ссылкой на представителя президентской администрации, Трампа изрядно напугали мрачные кадры, снятые в больницах и госпиталях, которые транслировались в эфире телеканала Fox News.

Представители окружения главы Белого дома также сообщают, что немалую роль в его "переубеждении" сыграл и глава Минфина страны Стивен Мнучин. В разговоре с Трампом он заявил, что одобренный конгрессом пакет мер по стимулированию экономики на 2,2 триллиона долларов поможет смягчить тот удар вируса по благосостоянию страны, которого так боится президент. Мнучин также настоял на том, что безопаснее сейчас будет продлить карантинные меры, а не отказаться от них.

"Добили" Трампа и его главные советники по медицине. Выступая перед ним с посвященной коронавирусу презентацией, они представили свои прогнозы касаемо огромного количества смертей, которые еще потрясут Америку в будущем.

Напомним, что ранее Дональд Трамп обещал вернуть Америку "к жизни" уже к Пасхе (12 апреля) и уверял, что от карантинных мер и приостановки работы многих предприятий в США умрет гораздо больше людей, чем от коронавируса. По словам американского президента, COVID-19 ничем не опаснее обычного гриппа, от которого также погибают люди, а потому не нужно останавливать работу целой страны из-за пандемии. При этом, по последним данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в США превысило 150 тысяч человек. Америка продолжает лидировать по количеству инфицированных в мире.