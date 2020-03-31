Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин откровенно удивился такому вопросу - а кто мешает самоизолироваться не в квартире, а на даче? Выезд не запрещен. Конечно, не надо устраивать массовые пикники на природе. Но провести карантин с семьей в загородном доме - вполне хороший вариант.

И этим вариантом многие воспользовались, так что говорить о пустующих дачных кооперативах и коттеджных поселках вряд ли уместно. Охрана загородных домов осуществляется в обычном режиме - ЧОПами и вневедомственной охраной. Каких либо чрезвычайных, усиленных мер не предпринимается - нет причин.

Кстати, Валерий Грибакин напомнил, что вневедомственная охрана Росгвардии обеспечивает безопасность свыше миллиона квартир, частных домов, дач и гаражей. Пока что ни одного удачного ограбления охраняемых объектов не было. Зато задержано 9 тысяч преступников, находящихся в розыске, возбуждено 18 тысяч уголовных дел по незаконному проникновению в жилище. Только в Москве каждую ночь на патрулирование выезжают 6,5 тысячи сотрудников вневедомственной охраны. В общем, те, кто заключил договор на охрану - защитил свой дом гарантированно.

Ну, а другие, кто не озаботился такой защитой, могут лишиться имущества и без всякого карантина - случаи были. Грабители вполне могут "обнести" дом либо в течение зимы или же трех часов, когда хозяева отлучились в магазин.

Не наблюдается и лихорадочной подготовки хозяев частных домовладений к обороне, никто спешно не вооружается - спрос на гражданское оружие резко не вырос. Количество стволов у четырех миллионов россиян остался на прежнем уровне - 6,5 единиц. Все это "добро" контролируется подразделениями лицензионно-разрешительной работы, которые из 26 государственных услуг 25 сегодня оказывают в электронном виде. И обещают лояльное отношение к тем, кто из-за опасения коронавируса просрочил срок перерегистрации своего оружия.

То есть, люди не боятся, что под предлогом нехватки продуктов и денег - мол, из-за карантина многие лишились средств к существованию, - начнутся погромы. Пока в Подмосковье такого не было и, даст Бог, не будет.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах, впрочем, не отрицают некоторой возможности возникновения неприятных эксцессов и готовятся к ним заранее. Произойти они могут в двух случаях.

Например, давно сплоченная банда просто воспользуется подходящим моментом, соберет толпу бомжей и спровоцирует нападение на закрытый ларек или магазин. Пока бродяги будут "на халяву" есть и пить, они возьмут самое ценное и быстро исчезнут. Полиция, в первую очередь, станет заниматься этими бомжами, что даст время преступникам уйти. Но коронавирус и связанный с ним карантин - всего лишь удачный предлог для обычной уголовщины, а вовсе не причина.

Другой вариант - ситуация с гастарбайтерами. Особенно - незаконными. Вот они могут действительно оказаться в тяжелом положении, так как многие получают зарплату в конвертах. А значит, потеряв работу, не вправе требовать каких-либо компенсаций, в том числе и у местных властей. Полиция знает о таких трудовых бригадах и готова применить превентивные меры. Но, скорее, здесь нужны социальные и административные меры - от гуманитарной помощи до принудительного выдворения.

Однако те, кто действительно приехал в Россию работать - работают. Другие сбиваются в этнические преступные группировки. Словом, ничего нового - преступники, как прежде, совершают свои злодейства, оперативники и спецназ их ловят. Так что карантин тут не при чем.