Рада приняла закон о продаже сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с первого июля будущего года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Это решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теперь документ, являющийся критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом, должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Две фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" уже пообещали оспорить принятие этого закона в Конституционном суде.

Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут приобретать украинские юридические лица с ограничением до десяти тысяч гектар, пишет РИА Новости. Запрещена продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности. Решение о доступе иностранцев к рынку земли будет приниматься по итогам референдума.

Напомним, Зеленский призвал Верховную раду принять законы, необходимые для получения кредита МВФ на 10 миллиардов долларов - о земельной реформе, а также - о невозвращении национализированных банков. Как отметил украинский президент, принятие этих законов поможет Украине избежать дефолта.

Документ, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, Рада приняла в первом чтении чуть ранее в понедельник.