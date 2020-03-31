Мосгорсуд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре

Мосгорсуд признал законным решение о передачи органам опеки девочки, которая пять лет с рождения живет в столичном перинатальном центре.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, 31 марта городским судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Пресненского районного суда Москвы, которым Юрий Зинкин и Татьяна Максимова ограничены в родительских правах в отношении дочери. Кроме того в отношении дочери Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой в пользу ребенка взысканы алименты на содержание по 1/4 части от ежемесячного заработка родителей. При этом родительских прав их не лишили. Ограничение родительских прав - это временная мера, которая предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично.

Пресненский суд Москвы 5 февраля ограничил родительские права супругов, передав их дочь из перинатального центра на попечительство в органы опеки.

Во врем заседания родители сообщили, что их дочь тяжело больна и поэтому должна находиться в стационаре.

В свою очередь представители перинатального центра "Мать и дитя" утверждали, что у ребенка нет серьезных проблем со здоровьем, и напомнили, что еще весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и попросила их забрать ребенка. По мнению представителей опеки, отказ забирать ребенка из перинатального центра они рассматривают как уклонение родителей от своих обязанностей.

Само заседание в условиях ограничения посещения судов из-за коронавируса проходило без участия публики. Съемку оглашения приговора вела пресс-служба Мосгорсуда, при этом представители ответчиков, то есть родителей, возражали против съемки, поэтому они не попали в кадр.