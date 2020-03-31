В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.

Подозреваемыми стали мать и сын, 13 марта вернувшиеся в регион из Испании. По прибытии в Брянск они были предупреждены о соблюдении мер безопасности и карантина, но не сообщили представителям Роспотребнадзора, что живут с двумя родственниками.

Взятые у приезжих тесты показали, что оба больны COVID-19, вскоре выяснилось, что они нарушили требования карантина и самоизоляции, заразив еще четырех человек. Наличие у тех коронавируса показали экспресс-тесты, официальное заключение ожидается на днях.

Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Максимальное наказание по ней ограничение свободы на срок до года либо штраф до 80 тысяч рублей.