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31.03.2020 10:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калужской области введен режим самоизоляции

Текст: Елена Шулепова

В Калужской области с 31 марта жителям запрещено покидать жилища. Режим самоизоляции будет действовать до особого распоряжения, сообщает официальный сайт регионального правительства.

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Выходить из дома разрешается только в ближайший магазин, аптеку или за получением услуги из перечня разрешенных. Можно выгуливать домашних животных, но не далее, чем в ста метрах от дома.

Детям предписано не выходить за пределы населенных пунктов, в которых живут. Да и вообще калужанам настоятельно советуют воздержаться от выездов за пределы области.

Приостановлена работа бань и стоматологических кабинетов (за исключением случаев, когда требуется неотложная помощь), собственникам жилья в многоквартирных домах также не стоит проводить в это время собрания.

В условиях самоизоляции продолжается оказание медицинской помощи, работают правоохранительные органы.

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