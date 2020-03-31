В Калужской области введен режим самоизоляции

В Калужской области с 31 марта жителям запрещено покидать жилища. Режим самоизоляции будет действовать до особого распоряжения, сообщает официальный сайт регионального правительства.

Выходить из дома разрешается только в ближайший магазин, аптеку или за получением услуги из перечня разрешенных. Можно выгуливать домашних животных, но не далее, чем в ста метрах от дома.

Детям предписано не выходить за пределы населенных пунктов, в которых живут. Да и вообще калужанам настоятельно советуют воздержаться от выездов за пределы области.

Приостановлена работа бань и стоматологических кабинетов (за исключением случаев, когда требуется неотложная помощь), собственникам жилья в многоквартирных домах также не стоит проводить в это время собрания.

В условиях самоизоляции продолжается оказание медицинской помощи, работают правоохранительные органы.