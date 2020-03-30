Постановление правительства Калужской области от 30 марта 2020 года № 245 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением в целях реализации на территории Калужской области мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.5 постановления изложить в следующей редакции:

"7.5. Не покидать с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калужской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.".

1.2. Пункт 7.6 постановления изложить в следующей редакции:

"7.6. Воздержаться с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения от поездок за пределы Калужской области, в том числе в целях туризма и отдыха, ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территории населенных пунктов, являющихся местом их проживания.".

1.3. Дополнить постановление пунктом 7.7 в следующей редакции:

"7.7. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.".

1.4. Дополнить постановление пунктом 7.8 в следующей редакции:

"7.8. Приостановить посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в пунктах 8, 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2 настоящего постановления.".

1.5. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить проведение на территории Калужской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах (за исключением реализации продуктов питания, средств гигиены, функционирования аптек), на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

8.1. С 25 марта 2020 года и далее до особого распоряжения:

8.1.1. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

8.1.2. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных объектах общественного питания.

8.2. С 26 марта 2020 года и далее до особого распоряжения организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание услуг в следующих сферах:

8.2.1. Оказание услуг, связанных со спортом, и услуг по организации развлечений и отдыха, в том числе услуги по эксплуатации закрытых и открытых спортивных объектов, таких как стадионы, спортивные арены, катки, плавательные бассейны, спортивные клубы (кружки, секции), спортивные поля, площадки для игры в гольф, кегельбаны, теннисные корты, манежи и т.д., и доступу к ним; услуги по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; услуги фитнес-центров.

8.2.2. Услуги по дополнительному образованию детей и взрослых.

8.2.3. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты, в том числе услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру; услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции формы бровей, наращиванию ресниц, завивке ресниц; услуги по косметическому татуажу, пирсингу.

8.3. С 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание:

8.3.1. Услуг бань и душевых.

8.3.2. Стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

8.4. С 28 марта до 1 июня 2020 года организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Калужской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

8.5. Временно приостановить на территории Калужской области с 00.00 28 марта по 24.00 5 апреля 2020 года:

8.5.1. Работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания (включая индивидуальных предпринимателей).

8.5.2. Работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли.

Ограничения, установленные пунктами 8.5.1, 8.5.2, не распространяются:

- на организации, осуществляющие обеспечение питанием сотрудников организаций, установленных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

- на организации общественного питания путем осуществления дистанционной торговли, в том числе с условием доставки;

- на аптеки, аптечные пункты;

- на объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация, связанная с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- на объекты розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) средств личной гигиены;

- на реализацию товаров первой необходимости, указанных в перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р.

8.6. Временно приостановить с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения организацию и проведение очных, очно-заочных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







