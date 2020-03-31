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31.03.2020 20:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Костроме выпустили ювелирные украшения в форме коронавируса

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Костромские ювелиры выпустили новый вид украшений из драгоценных металлов в форме коронавируса. Товар вызвал большой спрос в России и за рубежом на фоне пандемии COVID-19.
Фото: Ювелирный бренд Dr.Vorobev Фото: Ювелирный бренд Dr.Vorobev
Фото: Ювелирный бренд Dr.Vorobev

Как рассказал "РГ" руководитель ювелирного бренда Павел Воробьев, к разработке кулона в форме коронавируса дизайнеры приступили еще несколько месяцев назад.

Фото: Пресс-служба БФУ им.И.Канта
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- Модель была выпущена, когда вирус еще только начался в Китае - в начале этого года. Для нас это не хайп, не попытка заработать на вирусе, а естественная часть нашей работы: наш бренд специализируется на изготовлении изделий на медицинскую и научную тематику. У нас все украшения такого плана. Есть и вирусы, и бактерии, и молекулы, и гены, и антигены, и бактериофаги. Для нас было обычным делом изготовить несколько новинок на эту тему. Дальше будут другие изделия, которые будут символизировать победу над вирусом, - пояснил Воробьев.

Он уточнил, что заняться производством украшений на медицинскую тему решил пять лет назад.

- Несколько лет назад я заболел и таким образом решил отблагодарить врачей, которые меня вылечили. Это стало началом бренда, - рассказал ювелир.

По его словам, в период эпидемии большинство ювелиров переживают кризисный спад производства. Но для костромских дизайнеров заказы на украшения в виде коронавируса из золота и серебра сейчас достигли доли в 50 процентов от общего количества.

- Нам повезло. И из США и по России много заказов. В основном, через интернет. Доставку мы осуществляем при помощи курьеров, бесконтактным способом, чтобы не подвергать людей опасности, - говорят на предприятии.

В ответ на обвинения в попытке "срубить денег на вирусе" костромичи возражают, что кулон необычной формы - это их способ поддержки врачей.

- В основном все восприняли это адекватно. Врачи нас поблагодарили. Срубить денег - это когда кто-то искусственно повышает цену на продукты и жизненно важные вещи. Это неблагочестиво. А мы из чистого металла сделали талисман-оберег - чтобы люди улыбнулись. Талисман из серебра продается по цене 1000 рублей - это примерно в два раза ниже обычной цены. Мы специально сделали это, - рассказал Павел Воробьев.

Фото: Рюмин Александр\ТАСС
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Помимо России и США, заказы на золотой и серебряный "коронавирус" поступают из Польши, Германии, с Украины. На этой неделе, объявленной в России нерабочей, пробирная палата закрыта, клеймение изделий из золота приостановлено. Но изготовление украшений из серебра весом до трех граммов продолжается, поскольку закон это позволяет. Производители не обязаны возить их в пробирную палату. На каждом "коронавирусе" костромские ювелиры ставят именник и свое фирменное клеймо.

- Подделок мы не боимся. У нас товарный знак зарегистрирован. На контент у нас есть авторские права. Мы не можем защитить дизайн. Несомненно, его у нас украдут. Но это займет время: модель непростая, копию не снимешь с оригинала - надо заново строить 3D-модель. Но мы знаем, что мы первые и, имея аудиторию в 100 тысяч человек, нам легче о себе заявить, - считает глава компании.

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