В Москве существенно сократился пассажиропоток на транспорте

Пассажиропоток на транспорте Москвы и количество поездок на личных авто продолжает снижаться на фоне введенных столичными властями ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в социальных сетях.

Согласно свежей аналитики, в первый день самоизоляции и разрешения покидать квартиру только в экстренных случаях на городских дорогах стало меньше личного транспорта, да и общественный транспорт ходит почти пустой. В среднем дороги сегодня были свободнее на 70 процентов по сравнению с началом марта.

Также специалисты сравнили загрузку дорог и транспорта 30 марта с аналогичным периодом прошлого года. Так, на 85 процентов упал пассажиропоток в метро, на 74 процента - в наземном транспорте. На 56 процентов снизилась нагрузка на пригородные электрички, а на автобусы, курсирующие из области - на 80 процентов. Многие москвичи пересели на личный транспорт, на котором можно перемещаться по городу, поэтому снижение трафика составило всего 48 процентов. На 47 процентов снизилась нагрузка на такси и на 39 - на каршеринг. Крупных дорожно-транспортных происшествий в понедельник не произошло, а общее число ДТП меньше на 87 процентов.

Однако, как поясняют представители дептранса, это не предел, возможны еще большие сокращения числа автомобилистов и пассажиров на дорогах и в транспорте. И в заключении добавляют, что нужно изучить обновленные правила нахождения в городе и соблюдать дистанцию, что сейчас крайне важно.