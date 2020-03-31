Около 2 тысяч россиян вывезут из-за рубежа 31 марта

Доставить в Россию 31 марта планируется 1947 российских граждан из зарубежных стран, сообщили в Росавиации.

При этом 535 человек прибудут в аэропорты, расположенные в регионах. В частности, авиакомпания "Якутия" уже доставила во Владивосток из Филиппин 170 человек. Авиакомпания "Сибирь" привезет из Вьетнама в Новосибирск 202 человека, а из Таиланда в Иркутск - 163, уточнили в Росавиации.

Кроме того, в Москву рейсами авиакомпании "Аэрофлот" будут доставлены из Таиланда 402 человека, из Денпасара (Индонезия) - 417 человек. Авиакомпания "Россия" доставит из Гоа (Индия) 133 человека, авиаперевозчик Azur Air из Канкуна (Мексика) - 460 человек.

График вывоза российских граждан из иностранных государств формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию. Решения о приоритетных направлениях для включения в суточный план вывоза принимаются с учетом данных МИД России и российских авиакомпаний, отметили в Росавиации.

На 1 апреля запланировано 6 вывозных рейсов из Индии, Туниса, Таиланда.

Рабочая группа, координирующая возвращение россиян из-за рубежа, действует в ежедневном режиме. Вывоз россиян из-за рубежа происходит в связи с прекращением международного авиасообщения и закрытия многими государствами своих границ для въезда иностранных граждан. Такие меры предприняты на фоне пандемии коронавирусной инфекции.