В Бурятии число заболевших COVID-19 увеличилось до 19

На территории Бурятии подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такую статистику приводит оперативный штаб республики. Еще у шести человек - подозрение на коронавирус.

Отмечается, что выявлен 821 человек, контактировавший с инфицированными. У всех взяты анализы.

Напомним, вчера сообщалось о 13 заболевших в республике. По состоянию на 30 марта в России подтверждено 1836 случаев заражения, девять человек скончались. По всему миру число заболевших превысило 700 тысяч человек, свыше 34 тысяч умерли.