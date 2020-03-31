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31.03.2020 08:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии число заболевших COVID-19 увеличилось до 19

Текст: Юлия Гарднер

На территории Бурятии подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такую статистику приводит оперативный штаб республики. Еще у шести человек - подозрение на коронавирус.

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Отмечается, что выявлен 821 человек, контактировавший с инфицированными. У всех взяты анализы.

Напомним, вчера сообщалось о 13 заболевших в республике. По состоянию на 30 марта в России подтверждено 1836 случаев заражения, девять человек скончались. По всему миру число заболевших превысило 700 тысяч человек, свыше 34 тысяч умерли.

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