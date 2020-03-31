В Чите городская больница готова к приему пациентов с COVID-19

Александр Осипов и министр здравоохранения края Валерий Кожевников во вторник побывали в первой городской больнице. Стационар полностью перепрофилировали под моностационар. С завтрашнего дня он готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Впервые за 125-летнюю историю медицинской организации сегодня там нет ни одного пациента. Проведена полная санобработка всех корпусов и помещений.

- Мы убедились - городская больница № 1 полностью готова. Здесь имеется все необходимое медицинское оборудование. Если будет необходимость, то в лечебном учреждении есть возможность увеличить количество мест для больных до 230-ти. В этой ситуации, я бы сейчас хотел еще раз обратиться к забайкальцам, не допустить вспышки и распространения опасного заболевания. Призываю забайкальцев оставаться дома, чтобы сберечь свое здоровье и своих близких, - сказал Александр Осипов.

В горбольнице подготовлены 184 койки, в том числе 36 реанимационных. Здесь есть необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, компьютерный томограф, рентген-комплекс, лаборатории.

К процессу организации лечебных учреждений для больных с пневмонией подключены уже и районы. В планах - развернуть моностационары при Нерчинской, Борзинской, Чернышевской, Агинской, Петровск-Забайкальской районных больницах. Всего же по краю будет подготовлено до 530 специализированных коек.

- В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции на территории региона мы разворачиваем моностационар. Здесь будут получать лечение только пациенты с пневмонией средней и тяжелой степени заболевания. Такая практика сейчас активно применяется во всех субъектах. Плановая госпитализация полностью приостановлена, - подчеркнул глава минздрава Валерий Кожевников.

Он также отметил высокую слаженность в работе коллектива городской больницы.

- Самое главное - персонал настроен решительно. Практически никто не отказался выполнять свои профессиональные обязанности. Спасибо коллегам большое, что в такие короткие сроки они смогли проделать такой огромный, по сути, титанический, труд, - подчеркнул Валерий Кожевников.

Напомним, в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности. Работает единый телефон экстренных служб 112. При министерстве здравоохранения региона работает круглосуточная "горячая линия" по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусной инфекции. Ее номер: 8(3022)21-03-03.