Постановление губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края и сохранения здоровья граждан, учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации и меры, принимаемые Правительством Российской Федерации, постановляю:

1. Ввести на территории Забайкальского края следующие дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) обязать соблюдать в период установленных нерабочих дней режим самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен на дому (по месту пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций;

2) обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

3) запретить гражданам в период установленных нерабочих дней покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ Президента Российской Федерации), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно-связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту (при его наличии) приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 500 метров, для городских округов, городов, административных центров муниципальных районов от места проживания (пребывания) либо в пределах территории населенного пункта сельских, городских поселений, выноса отходов до ближайшего места их накопления.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

2. Определить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Торговым объектам, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, в торговых залах, вмещающих одновременно более 50 человек, и на прилегающей территории обеспечить дистанцию между гражданами, включая работников торговых объектов, не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю, Управлению МВД России по Забайкальскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю:

1) обеспечить измерение температуры тела гражданам, въезжающим на территорию Забайкальского края с территорий других субъектов Российской Федерации, составление и дальнейшую передачу списков таких граждан органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края для осуществления контроля и наблюдения;

2) организовать контроль выполнения мероприятий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на постах дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД Управления МВД России по Забайкальскому краю при въезде на территорию Забайкальского края.

5. Министерству здравоохранения Забайкальского края организовать работу по предоставлению работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения, привлеченным к реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории Забайкальского края, необходимых противовирусных лекарственных препаратов.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю образовать рабочие группы для осуществления мониторинга соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями ограничений, установленных для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

7. Организацию контроля за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулева.

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкалье по социальным вопросам А.Г. Ванчикова





Приложение к Постановлению губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа**:

1) злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







