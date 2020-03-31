В Забайкалье ввели новые ограничения по карантину из-за коронавируса

В Забайкальском крае ввели дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта же мера касается всех, кто имеет хронические заболевания.

С 31 марта запрещено покидать жилье, за исключением походов в больницу за срочной помощью и на работу, если не предусмотрен ее удаленный режим.

"В городах можно следовать к ближайшему магазину, месту работы или получения услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров. В селах - в пределах их территории", - отмечается в сообщении.

В магазинах и аптеках между людьми должна быть дистанция не менее 1,5 метров, обозначенная спецразметкой.

Все люди, приезжающие из других регионов, будут проверяться на наличие симптомов коронавирусной инфекции.