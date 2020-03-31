Новости

Данные о древних людях помогут преодолеть последствия сидячей работы 10:56
Певец и актер Джон Прайн госпитализирован в критическом состоянии 10:54
В Томске создадут систему раннего предупреждения эпидемий 10:52
В Дагестане число заболевших коронавирусом выросло до 13 человек 10:50
От Краснодара до Крымского моста построят новую дорогу 10:50
Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом "Хоббса и Шоу" 10:50
В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса 10:47
В Смоленске арестована крупная партия нелегального табака 10:44
Оружейное лобби убеждает Трампа открыть стрелковые магазины 10:41
Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморью 50 тысяч масок 10:38
В Калужской области введен режим самоизоляции 10:35
Fiat-Chrysler оставил без денег членов совета директоров 10:34
Капремонт в Москве приостановлен на период самоизоляции 10:32
В Сочи автобусы прекратили ходить в дневное время 10:30
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей 10:29
Главу Сургута возмутила вечеринка в клубе во время пандемии 10:26
Бронебойный патрон для незаметной стрельбы разработали в России 10:24
Жителей Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт 10:17
В Приморье ввели режим полной самоизоляции 10:12
В Приангарье пресекли контрабанду леса на 50 миллионов рублей 10:12
В Забайкалье ввели новые ограничения по карантину из-за коронавируса 10:07
Ученые: Пациенты с коронавирусом могут заражать после выздоровления 10:06
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом 10:03
Электромобиль "Лимпопо": советский прообраз Smart и Tesla 10:02
Сибирский "скучающий" челлендж рассмешил социальные сети 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 10:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье ввели новые ограничения по карантину из-за коронавируса

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае ввели дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса.

Жителей Колымы обязали сидеть дома из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба правительства региона, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта же мера касается всех, кто имеет хронические заболевания.

С 31 марта запрещено покидать жилье, за исключением походов в больницу за срочной помощью и на работу, если не предусмотрен ее удаленный режим.

"В городах можно следовать к ближайшему магазину, месту работы или получения услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров. В селах - в пределах их территории", - отмечается в сообщении.

В магазинах и аптеках между людьми должна быть дистанция не менее 1,5 метров, обозначенная спецразметкой.

Все люди, приезжающие из других регионов, будут проверяться на наличие симптомов коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления коронавируса
ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
Главный врач Коммунарки сообщил о состоянии больных с COVID-19
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции