В Хабаровске нарушитель карантина предстанет перед судом

Хабаровчанин, не пожелавший изолироваться после контакта с зараженным COVID-19, привлечен к административной ответственности.

38-летнему жителю было выписано постановление явиться в специализированный медицинский центр и пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции. Но мужчина требование проигнорировал.

Участковый полиции составил на него протокол по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица). Санкция статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей. Материал направлен в мировой суд.

"Мужчина в принудительном порядке направлен в медицинский центр для обследования в условиях изоляции", - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, на сегодняшний день в крае официально зарегистрировано семь случаев заболевания COVID-19. В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф выявлено 1836 заболевших, девять человек скончались.