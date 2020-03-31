В Приморье появились еще двое заболевших коронавирусом

Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

О новых заболевших во вторник утром во время селекторного совещания по вопросу противодействия эпидемии рассказала краевой министр здравоохранения края Анастасия Худченко. Вместе с двумя, выявленными ранее, сейчас в регионе четыре подтвержденных случая.

По словам министра, все необходимые эпидемиологические мероприятия в отношении новых заболевших проведены полностью: "Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь".

Как отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова, все случаи завозные. Один из заболевших - супруг женщины из Артема, у которой выявили коронавирус раньше. Вместе они вернулись из круиза по Европе, после возвращения были изолированы в больнице, но анализы мужчины пришли позже.

Четвертым заболевшим стал житель Михайловского района, он также вернулся из Европы. Сейчас, отметила Морозова, определяется круг лиц, которые летели с ним из Москвы в одном самолете.

Помимо четырех больных, в карантине в больницах находятся еще 39 человек, а более 4000 - дома в самоизоляции. За ними наблюдают врачи.

О двух первых заболевших COVID-2019 в Приморье стало известно 24 марта. Оба случая были завозными. Один человек вернулся из Мексики, второй - из круиза по странам Европы.