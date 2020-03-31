В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом

Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы № 2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента. Им стала девушка, которая "привезла" заболевание из Мексики, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным регионального министерства здравоохранения, у нее болезнь протекала в легкой форме.

"После десяти дней лечения оба ее теста на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат", - сообщили врачи.

Сегодня утром приморское управление Роспотребнадзора информировало о двух новых больных. Эти случаи также завозные. Кроме того, сегодня стало известно, что в больнице лежит один "подозрительный" пациент - его проба дала предварительно положительной результат. Теперь ее проверят в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", где поставят окончательный диагноз.

Помимо троих больных, в карантине в стационарах находятся около 40 человек, а более 4 000 - дома в самоизоляции. За ними наблюдают врачи.