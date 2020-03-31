Троих жителей Удмуртии вылечили от коронавируса и выписали из республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

Сейчас в больнице Ижевска с лабораторно подтвержденным коронавирусом находится один человек.

Напомним, сегодня в республике с 18.00 ввели режим самоизоляции. Квартиру жителям Удмуртии теперь можно покидать при обращении за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, для покупки товаров первой необходимости, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе ста метров от дома.