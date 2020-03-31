В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Как написал в своем аккаунте в соцсетях Радий Хабиров, эта мера поможет избежать тяжелых последствий.

О возможности введения полной самоизоляции для граждан говорилось еще вчера на специальном совещании у главы республики. Ускорило это событие выявление еще двух случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.

Инфекцию снова завезли из-за рубежа, в данном случае из Франции. Студент приехал в Уфу и заразил сестру. До сих пор в Башкирии было только пятеро инфицированных. Первая сегодня выписывается из больницы, остальные чувствуют себя нормально.

- Тем не менее расчеты экспертов говорят о том, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально, - подчеркнул Радий Хабиров.