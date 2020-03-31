Указ главы Республики Башкортостан от 31 марта 2020 года № УГ-128 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Башкортостан (далее - граждане):

1) начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим Указом (далее - непрерывная деятельность) при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность и справки, выдаваемой работодателем по форме, утверждаемой администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Башкортостан, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением непрерывной деятельности (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки) при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность и справки, выдаваемой работодателем по форме, утверждаемой администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;

следования к ближайшему месту (на расстоянии, не превышающем 150 метров от места проживания (пребывания)) для приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

2) начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование на не менее чем 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов и учреждений социальной защиты населения, Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности (принятия участия гражданами в патрулировании улиц и общественных мест).

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом также не распространяются на граждан, имеющих специальные пропуска, выдаваемые в порядке, установленном администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;

3) воздержаться от:";

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Общеобразовательным организациям (школам):

- продлить школьные каникулы, установив их период с 23 марта по 5 апреля 2020 года;

- организовать с 6 апреля 2020 года обучение в дистанционной форме;

обеспечить для учеников 1-4 классов включительно функционирование дежурных групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей). В первоочередном порядке включать в дежурные группы учеников, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.";

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. В дошкольных образовательных организациях:

- обеспечить введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений;

- обеспечить для воспитанников работу дежурных групп с численностью не более 15 детей (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей). В первоочередном порядке включать в дежурные группы воспитанников, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.";

4) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

"15. Обязать организации (индивидуальных предпринимателей):

деятельность которых обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов) обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования на не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

приостановить деятельность (прекратить допуск граждан):";

5) в пункте 16:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"16. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе и иные аналогичные объекты):

- расположенным в торговых объектах, торгово-развлекательных центрах (фуд-корты) приостановить деятельность (прекратить допуск граждан) с 28 марта по 5 апреля 2020 года;

- обеспечить в зале обслуживания соблюдение посетителями социального дистанцирования на не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зале обслуживания;";

абзац третий признать утратившим силу;

6) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

"16.1. Предложить организациям, предоставляющим услуги связи, не прекращать предоставление услуг связи на период действия настоящего Указа.";

7) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:

"19. Руководителям государственных органов Республики Башкортостан:

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования на не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);";

8) в пункте 20:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"20. Органам местного самоуправления Республики Башкортостан:

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования на не менее 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- организовать патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной безопасности, в том числе с использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях разъяснения соблюдения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции;

- сформировать и создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающих помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в том числе в рамках работы Координационного центра по содействию гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;

- принять меры по закрытию (ограждению щитами, сигнальной лентой, веревкой с красными флажками и т.п.) парков, скверов, аллей, а также детских площадок, в том числе расположенных во дворах многоквартирных домов;";

абзац восьмой признать утратившим силу;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству совместно с:

органами местного самоуправления Республики Башкортостан, ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частными перевозчиками принять меры по приостановлению пассажирских перевозок в другие субъекты Российской Федерации, а также по уменьшению количества (периодичности) перевозок на межмуниципальных и муниципальных транспортных пассажирских сообщениях;

Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму принять меры по обеспечению возвращения в Республику Башкортостан граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Башкортостан, из территорий иностранных государств, в которых введены временные ограничения пассажирских перевозок.";

10) абзацы первый и второй пункта 30 изложить в следующей редакции:

"30. Рекомендовать:

Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан ограничить пропуск служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан и не зарегистрированных на данных территориях, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с осуществлением непрерывной деятельности, передвижением, в том числе с деятельностью по жизнеобеспечению населения данной территории, при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность и справки, выдаваемой работодателем по форме, утверждаемой администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, а также в ходе патрулирования улиц и общественных мест обращать особое внимание на граждан старше 65 лет и проводить с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







