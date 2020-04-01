В Башкирии ограничили время продажи алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных ограничениях по розничной продаже алкоголя по всей республике.

Ради общественной безопасности с 1 апреля и до отмены режима "Повышенная готовность" с 18:00 до 10:00 по местному времени запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

Соответствующие изменения в закон Республики Башкортостан "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ" депутаты госсобрания - курултая республики должны рассмотреть и принять до 13 апреля.