Указ главы Республики Башкортостан от 1 апреля 2020 года № УГ-130 "О дополнительных ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Башкортостан"

В целях обеспечения общественной безопасности на территории Республики Башкортостан постановляю:

1. Запретить с 1 апреля 2020 года и до отмены режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан розничную продажу алкогольной продукции (в том числе розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) с 18 часов до 10 часов по местному времени.

2. Администрации Главы Республики Башкортостан представить для внесения в Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан проект закона Республики Башкортостан "О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан" для его рассмотрения и принятия в установленном порядке до 13 апреля 2020 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







