Указ главы Республики Башкортостан от 1 апреля 2020 года № УГ-130 "О дополнительных ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Башкортостан"

Новости

Железнодорожные пассажирские перевозки марте снизились на 20% 12:06
"Загибалась от боли": Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании 12:06
В Калмыкии выявили новые очаги коронавируса 12:01
ЗиЛ продлил права на свой бренд 12:00
В России проводят 36 тысяч тестов на коронавирус в сутки 11:59
В Таиланде начали раздавать бесплатный интернет в надежде удержать людей дома 11:59
Ростуризм призвал отложить введение гостиничного сбора 11:58
В Подмосковье скончался второй больной коронавирусом 11:57
Больные COVID-19 запустили флешмоб в Facebook 11:57
Курганская ГИБДД начала останавливать на дорогах нарушителей карантина 11:55
На что готова польская правящая партия ради победы на выборах президента 11:54
В Италии продлили карантин до 13 апреля 11:53
Роспотребнадзор ввел в регионах дополнительные меры против COVID-19 11:50
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта 11:44
В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор 11:43
На Кубани число случаев заболевания коронавирусом выросло до 22 11:42
В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя 11:42
В Крыму спрогнозировали статистику COVID-19 при массовых тестах 11:27
Видео: Опустевший из-за карантина британский городок наводнили козы 11:19
В Петербурге нарушитель сбил полицейского 11:10
Магазинам напомнили о необходимости обеспечивать социальное дистанцирование 11:08
Пентагон засекретит данные об эпидемии коронавируса в ВС США 11:07
На Ставрополье выявили четыре новых случая заболевания COVID-19 11:05
Почти 100 тысяч москвичей получили выплату за соблюдение режима изоляции 11:02
Видео: горящий автомобиль врезался в АЗС и чудом ее не взорвал 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 1 апреля 2020 года № УГ-130 "О дополнительных ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Башкортостан"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.
Вступает в силу 1 апреля 2020 г.

В целях обеспечения общественной безопасности на территории Республики Башкортостан постановляю:

1. Запретить с 1 апреля 2020 года и до отмены режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан розничную продажу алкогольной продукции (в том числе розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) с 18 часов до 10 часов по местному времени.

2. Администрации Главы Республики Башкортостан представить для внесения в Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан проект закона Республики Башкортостан "О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан" для его рассмотрения и принятия в установленном порядке до 13 апреля 2020 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией