Ростовская область переведена на полный режим самоизоляции

В Ростовской области решением губернатора региона Василия Голубева с 31 марта введен режим полной самоизоляции, который призван предотвратить распространение пандемии CОVID-19.

"Эти меры направлены на то, чтобы уберечь всех нас от этой инфекции. Они касаются каждого. Ростовская область переходит на полную самоизоляцию. Это касается всех, независимо от возраста", - заявил губернатор.

Если ранее режим изоляции вводился лишь для людей старше 65 лет, то теперь покидать места жительства воспрещается всем жителям Ростовской области. Исключения касаются выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Запрет также не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Ограничительные меры не действуют также на такси и службы доставки.

Напомним, что в Ростовской области зафиксировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей в донской столице находится 2068 человек, из них 120 детей.