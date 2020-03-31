Распоряжение губернатора Ростовской области от 30 марта 2020 года № 61 "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60"





В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" изменение, изложив его в следующей редакции:

"РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03.2020 № 60

г. Ростов-на-Дону

О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, предложениями Главного санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 1/3653, а также во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-П12-2363кв:

1. Главе администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В. в течение 10 дней перевести необходимую часть коечного фонда муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону" для работы в режиме моноинфекционного госпиталя для жителей Ростовской области, перераспределив потоки пациентов между другими лечебными учреждениями.

2. С 28 марта 2020 г. и до особого распоряжения приостановить на территории Ростовской области:

2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, объектах массового отдыха, в учреждениях социального обслуживания населения и в иных местах массового посещения граждан.

2.2. Работу всех типов предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания работников одной организации и предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории Аэропорт "Платов".

2.3. Осуществление личного приема граждан в органах государственной власти Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях.

2.4. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

2.5. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнес-центров, спортклубов, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2.6. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

2.7. Осуществление организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

2.8. Работу библиотек.

2.9. Деятельность предприятий по оказанию гостиничных услуг.

2.10. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению. При этом руководителям указанных объектов:

ограничить нахождение в торговых залах граждан, исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения";

обеспечить бесперебойное обслуживание граждан с применением всей контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

3. Временно запретить на территории Ростовской области курение кальянов в общественных местах.

4. Обязать:

4.1. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ростовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не распространяются на руководителей и работников органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и предприятий, хозяйствующих субъектов с непрерывным циклом работы, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения, а также на граждан, определенных решением Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области в срок до 1 апреля 2020 г. направить в Оперативный штаб по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области предложения по формированию списка граждан, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, для оформления и выдачи разрешений для свободного перемещения.

4.2. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

4.3. Органы государственной власти Ростовской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

5. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях в Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по номерам телефонов: 8-800-200-46-53, 8 (863) 285-05-43;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому.

6. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 5 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок изоляции граждан, с которыми они совместно проживают.

7. Главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области:

организовать социальное сопровождение одиноко проживающих граждан старше 65 лет с привлечением социальных работников, волонтеров, студентов, представителей общественных организаций;

проинформировать граждан старше 65 лет о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лица его сопровождающего;

осуществлять на постоянной основе контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, прибывших из иностранных государств, и граждан старше 65 лет.

8. Главам городских округов, городских и сельских поселений с 1 апреля 2020 г. обеспечить выполнение мероприятий по санитарной уборке общественных пространств с применением работниками индивидуальных средств защиты и привлечением специализированной техники ГБУ РО "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом". График выполнения указанных мероприятий утверждается управлением ветеринарии Ростовской области.

9. С 28 марта 2020 г. до особого распоряжения организациям, предоставляющим коммунальные услуги, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим услуги связи:

исключить приостановление или ограничение предоставления коммунальных и иных услуг по причине наличия у потребителя задолженности по договору о предоставлении таких услуг;

не проводить планово-предупредительную работу, связанную с ограничением предоставления жилищно-коммунальных услуг и энергоресурсов;

рекомендовать в указанный период не применять мер ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

10. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать предоставление мер социальной поддержки гражданам независимо от наличия у них задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

11. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности.

12. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области:

обеспечивать измерение температуры тела работникам каждый раз при входе в здание, отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

13. Рекомендовать религиозным объединениям приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

14. Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, советам многоквартирных домов обеспечить выполнение мероприятий по санитарной обработке не менее 1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств мест общего пользования многоквартирных домов, в том числе перил, ручек дверей, выключателей, с применением работниками индивидуальных средств защиты.

15. Министерству транспорта Ростовской области (Иванов А.Н.), министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) организовать работу по ограничению с 28 марта 2020 г. права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области.

16. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.):

16.1. Провести подготовительные мероприятия и обеспечить в течение 10 дней перевод в режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

16.2. Обеспечить готовность отдельных медицинских помещений, оснащенных необходимым оборудованием и персоналом соответствующей квалификации.

16.3. В срок до 30 марта 2020 г. принять правовой акт об утверждении регламентов работы медицинских организаций на период возможного массового распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

16.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

17. Ограничения и запреты, установленные настоящим распоряжением для организаций, распространяются на деятельность всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

18. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего распоряжения.

19. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

20. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.





Приложение к распоряжению Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (код ОКПД: 13.92.24.120; 13.99.19.122; 14.19.1; 14.19.2; 14.31.10.131 - 14.31.10.139; 15.20.11.130; 17.22.12; 20.42.14.130; 15.20.12.130 - 15.20.12.132; 15.20.12.139; 15.20.13.170 - 15.20.13.174; 15.20.13.179; 15.20.14.140).

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства (код ОКПД: 21.20.24.130 - 21.20.24.133; 21.20.24.140 - 21.20.24.170).

3. Инструменты и оборудование медицинские (код ОКПД 32.50.1 -32.50.50).

4. Туалетные принадлежности (код ОКПД: 20.42.14; 20.42.14.130; 20.42.14.140; 20.42.15; 20.42.15.110; 20.42.15.120; 20.42.15.130; 20.42.15.131 - 20.42.15.133; 20.42.15.140 - 20.42.15.145; 20.42.15.150; 20.42.16.110; 20.42.18.110 - 20.42.18.190; 20.42.19.110 - 20.42.19.130).

5. Изделия хозяйственные санитарно-гигиенические (код ОКПД: 17.22.1; 17.22.11; 17.22.11.110 - 17.22.11.140; 17.22.12.110 - 17.22.17.130; 13.99.19.121; 13.99.19.122; 13.99.19.129 - 13.99.19.131).

6. Бытовая химия (код ОКПД: 20.41.3).

7. Щетка зубная, щетка для волос.

8. Спички, коробок.

9. Свечи.

10. Бутылочка для кормления.

11. Соска-пустышка.

12. Бензин автомобильный.

13. Дизельное топливо.

14. Сжиженный природный газ.

15. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

16. Печатная продукция средств массовой информации.

Примечание.

Коды ОКПД приведены в соответствии с "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







