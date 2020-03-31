Всех жителей Севастополя отправили на самоизоляцию

В Севастополе с 1 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Люди обязаны оставаться в своем доме или квартире, за исключением случаев, когда необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью или при возникновении прямой угрозы жизни и здоровью.

Горожанам разрешено ходить в ближайший магазин или место оказания услуг, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Также можно проследовать к месту работы, если деятельность организации не приостановлена на время борьбы с коронавирусом.

Ограничения не затронут организации, которые обеспечивают безопасность общества, противодействуют преступности, оказывают медицинскую помощь.

По сообщению пресс-службы, за нарушение новых правил севастопольцев ждут административные наказания. Однако 1 апреля штрафовать никого не будут, ограничатся разъяснительной работой.