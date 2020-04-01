Указ губернатора города Севастополя от 31 марта 2020 года № 22-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в целях предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести изменение в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", дополнив пунктом 71 следующего содержания:

"71. Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Севастополя, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







