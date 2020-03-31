Тонну варенья - витаминного ягодного сиропа - передал в Екатеринбургскую больницу N 40 уральский предприниматель. В других регионах магазины и кафе бесплатно предоставляют свои продукты, психологи консультируют нуждающихся в их помощи. Бизнес активно подключается к всероссийской акции #мывместе.

COVID-19 дал понять, что это умирают в одиночку, а выживают вместе. Сначала акция была в основном волонтерской и помощью по-соседски. Их много - разного возраста, душевных и ответственных не только за себя и свою семью. И не только среди соседей.

Главное, поправляйтесь

В Екатеринбургской больнице N 40 проходят лечение больные коронавирусом. Сюда и доставил свою тонну ягодного сиропа уральский предприниматель Александр Вовний. "Надеюсь, - говорит он, - мой сироп поможет больным и медикам зарядиться витаминами и оптимизмом". Польза очевидна, оценили врачи.

А еще уральские бизнесмены закупили и передали в инфекционное отделение больницы аппараты ИВЛ. И деньги на премии медперсоналу.

Главное - поправляйтесь! И ставропольский психолог отказался от своих гонораров (просил не писать его фамилию - не для славы же). Он решил бесплатно предоставлять помощь всем, кто так или иначе пострадал от коронавируса. Речь идет в первую очередь о людях, у которых из-за эпидемии возросла тревожность или появляются фобии. На бесплатных консультациях психолог предлагает затронуть не только тему вируса, но и другие проблемы. А его коллеги из других регионов решили поддержать врачей.

Для тех, кто на передовой

Пятьдесят психологов со всей страны тоже бесплатно будут поддерживать медиков. Идея создать "такую службу" пришла Надежде Сафран, психологу из Екатеринбурга.

"Прочитала, как медсестра в Италии покончила с собой. Она заболела коронавирусом и не справилась с переживаниями, что могла заразить других, - рассказала "РГ" Надежда. - Врачи сейчас на передовой. Они спасают других, а потом думают о себе. Многие даже не осознают, что находятся на грани эмоционального истощения".

COVID-19 многим помог понять: есть ситуации, когда деньги - не главное. А бороться с такими трудностями, которые он принес, надо всем миром

Надежда рассказала об идее на своей странице в соцсетях, коллеги-психологи ее поддержали. Проекту придумали название: #МыРядом2020.

Психологи-добровольцы уже разработали памятку для медицинского персонала, где рассказали, в каких случаях стоит обратиться к их помощи и как это сделать. "Чем больше у вас будет сил, тем больше вы сможете помочь другим", - говорится в памятке.

Волонтеры уже получили первую заявку: запрос связан с темой тревоги и беспокойства в ситуации неопределенности.

Сидите дома, вас накормят

И займутся этим воздушные гавани. Холдинг "Аэропорты регионов" будет ежедневно готовить более трех тысяч рационов бесплатного трехразового питания для пожилых людей старше 65 лет, которые вынуждены находиться дома на карантине из-за коронавируса.

В акции также участвуют кейтеринговые службы аэропортов Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону). Она продлится минимум до 15 апреля на время действия карантина для пожилых людей.

Рационы питания будут включать завтрак, обед и ужин для одиноких пенсионеров.

Но если для аэропортов такая благотворительность - новое направление, то для акционерного общества в Комсомольске-на-Амуре - дело привычное. Оно занимается оптовой торговлей продовольствием и раньше бесплатно поставляло провизию для пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Сейчас компания расширяет это направление. Теперь это бесплатная доставка продуктов до двери квартиры.

Благотворительный проект "Добродомик" в Новосибирске тоже перешел на режим доставки продуктов питания пенсионерам на дом.

Кафе с бесплатными "обедами благодарности" для людей пожилого поколения работает в сибирской столице с начала февраля. Ежедневно сюда приходили до 350 человек.

"В нынешней ситуации работа кафе стала невозможной. Пожилые люди, выполняя рекомендации врачей, остаются дома. И теперь у многих действительно возникла проблема нехватки продуктов, - рассказала "РГ" основатель проекта Александра Синяк. - Особенно это касается людей с инвалидностью и тех, кому не могут помочь родственники". Доставкой продуктов сейчас занимаются сотрудники "Добродомика". Но с увеличением запросов на помощь будут привлекать волонтеров, с которыми они уже работали в формате кафе.

Пока набор продуктов стандартный: курица, подсолнечное масло, гречка, рис, макароны, яйца, зеленый горошек. Средства на такие наборы благотворители собирают в соцсетях, и отклик огромный. За каждый перечисленный рубль здесь готовы отчитаться.

А в микрорайоне "Солнечный" Красноярска снабжать людей в самоизоляции лекарствами помогает местный бизнес. Одна из частных аптек предоставила "Добру с доставкой" (так называется акция) скидку в 10 процентов на весь ассортимент медикаментов.

COVID-19 многим помог понять: есть ситуации, когда деньги - не главное.

В этих пакетах не только еда и лекарство. С ними приходит надежда. Фото: Сергей Николаев

Не скучайте!

Дербентская крепость перешла на интернет-экскурсии, чтобы люди в самоизоляции не скучали.

Такое решение приняли в Дербентском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в который входит древнейшая крепость Нарын-Кала. Это излюбленное место туристов, приезжающих в древний город. Ежегодно крепость посещают около 100 тысяч человек.

Теперь в YouTube пройдет цикл онлайн-экскурсий. Первую за неполных три дня посмотрели около 3,5 тысячи человек.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приостановлены экскурсии и выставки. Но в каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая или кофе и посмотреть выставку", - рассказали в пресс-службе музея.

Перешел на онлайн и Русский драматический театр в Махачкале. Он показал спектакль "Ханума". Съемки осуществлялись с двух камер, таким образом, зрители смогут увидеть крупный и общий планы.

Как рассказывает директор театра Тимyр Магомедов, цифровизация для них не в диковинку. Проект "Виртуальный концeртный зал" в Русcком театре собирает любитeлей классической музыки с июня 2019 года.

"Каждый сможет посмотреть спектaкли, не выходя из дома. Это, конечно, временная мера. Мы надеeмся в скором врeмени увидеть в наших залaх живых и здоровых зритeлей. А пока приглaшаем всех каждые выxoдные смотреть спектaкли через YouTube-канaл театра", - говорит Магомедов.