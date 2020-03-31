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31.03.2020 19:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вам - тонна варенья

Легче перенести изоляцию людям помогают новые волонтеры - бизнес, музеи и театры
Текст: Тимур Алиев, Татьяна Дмитракова, Ольга Дмитренко, Светлана Добрынина, Никита Зайков, Надежда Столярчук, Михаил Сухарев, Ольга Штейн
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Тонну варенья - витаминного ягодного сиропа - передал в Екатеринбургскую больницу N 40 уральский предприниматель. В других регионах магазины и кафе бесплатно предоставляют свои продукты, психологи консультируют нуждающихся в их помощи. Бизнес активно подключается к всероссийской акции #мывместе.
В волонтеры идут друзья и соседи, чтобы помочь пожилым людям пережить изоляцию. Фото: Сергей Николаев В волонтеры идут друзья и соседи, чтобы помочь пожилым людям пережить изоляцию. Фото: Сергей Николаев
В волонтеры идут друзья и соседи, чтобы помочь пожилым людям пережить изоляцию. Фото: Сергей Николаев

COVID-19 дал понять, что это умирают в одиночку, а выживают вместе. Сначала акция была в основном волонтерской и помощью по-соседски. Их много - разного возраста, душевных и ответственных не только за себя и свою семью. И не только среди соседей.

Главное, поправляйтесь

В Екатеринбургской больнице N 40 проходят лечение больные коронавирусом. Сюда и доставил свою тонну ягодного сиропа уральский предприниматель Александр Вовний. "Надеюсь, - говорит он, - мой сироп поможет больным и медикам зарядиться витаминами и оптимизмом". Польза очевидна, оценили врачи.

А еще уральские бизнесмены закупили и передали в инфекционное отделение больницы аппараты ИВЛ. И деньги на премии медперсоналу.

Главное - поправляйтесь! И ставропольский психолог отказался от своих гонораров (просил не писать его фамилию - не для славы же). Он решил бесплатно предоставлять помощь всем, кто так или иначе пострадал от коронавируса. Речь идет в первую очередь о людях, у которых из-за эпидемии возросла тревожность или появляются фобии. На бесплатных консультациях психолог предлагает затронуть не только тему вируса, но и другие проблемы. А его коллеги из других регионов решили поддержать врачей.

Автопарк правительства Приамурья передан больницам и волонтерам

Для тех, кто на передовой

Пятьдесят психологов со всей страны тоже бесплатно будут поддерживать медиков. Идея создать "такую службу" пришла Надежде Сафран, психологу из Екатеринбурга.

"Прочитала, как медсестра в Италии покончила с собой. Она заболела коронавирусом и не справилась с переживаниями, что могла заразить других, - рассказала "РГ" Надежда. - Врачи сейчас на передовой. Они спасают других, а потом думают о себе. Многие даже не осознают, что находятся на грани эмоционального истощения".

COVID-19 многим помог понять: есть ситуации, когда деньги - не главное. А бороться с такими трудностями, которые он принес, надо всем миром

Надежда рассказала об идее на своей странице в соцсетях, коллеги-психологи ее поддержали. Проекту придумали название: #МыРядом2020.

Психологи-добровольцы уже разработали памятку для медицинского персонала, где рассказали, в каких случаях стоит обратиться к их помощи и как это сделать. "Чем больше у вас будет сил, тем больше вы сможете помочь другим", - говорится в памятке.

Волонтеры уже получили первую заявку: запрос связан с темой тревоги и беспокойства в ситуации неопределенности.

Сидите дома, вас накормят

И займутся этим воздушные гавани. Холдинг "Аэропорты регионов" будет ежедневно готовить более трех тысяч рационов бесплатного трехразового питания для пожилых людей старше 65 лет, которые вынуждены находиться дома на карантине из-за коронавируса.

В акции также участвуют кейтеринговые службы аэропортов Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону). Она продлится минимум до 15 апреля на время действия карантина для пожилых людей.

Фото: Сергей Николаев / РГ
Корреспондент "РГ" стала волонтером на время пандемии коронавируса

Рационы питания будут включать завтрак, обед и ужин для одиноких пенсионеров.

Но если для аэропортов такая благотворительность - новое направление, то для акционерного общества в Комсомольске-на-Амуре - дело привычное. Оно занимается оптовой торговлей продовольствием и раньше бесплатно поставляло провизию для пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Сейчас компания расширяет это направление. Теперь это бесплатная доставка продуктов до двери квартиры.

Благотворительный проект "Добродомик" в Новосибирске тоже перешел на режим доставки продуктов питания пенсионерам на дом.

Кафе с бесплатными "обедами благодарности" для людей пожилого поколения работает в сибирской столице с начала февраля. Ежедневно сюда приходили до 350 человек.

"В нынешней ситуации работа кафе стала невозможной. Пожилые люди, выполняя рекомендации врачей, остаются дома. И теперь у многих действительно возникла проблема нехватки продуктов, - рассказала "РГ" основатель проекта Александра Синяк. - Особенно это касается людей с инвалидностью и тех, кому не могут помочь родственники". Доставкой продуктов сейчас занимаются сотрудники "Добродомика". Но с увеличением запросов на помощь будут привлекать волонтеров, с которыми они уже работали в формате кафе.

Пока набор продуктов стандартный: курица, подсолнечное масло, гречка, рис, макароны, яйца, зеленый горошек. Средства на такие наборы благотворители собирают в соцсетях, и отклик огромный. За каждый перечисленный рубль здесь готовы отчитаться.

А в микрорайоне "Солнечный" Красноярска снабжать людей в самоизоляции лекарствами помогает местный бизнес. Одна из частных аптек предоставила "Добру с доставкой" (так называется акция) скидку в 10 процентов на весь ассортимент медикаментов.

COVID-19 многим помог понять: есть ситуации, когда деньги - не главное.

В этих пакетах не только еда и лекарство. С ними приходит надежда. Фото: Сергей Николаев

Не скучайте!

Дербентская крепость перешла на интернет-экскурсии, чтобы люди в самоизоляции не скучали.

Такое решение приняли в Дербентском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в который входит древнейшая крепость Нарын-Кала. Это излюбленное место туристов, приезжающих в древний город. Ежегодно крепость посещают около 100 тысяч человек.

Теперь в YouTube пройдет цикл онлайн-экскурсий. Первую за неполных три дня посмотрели около 3,5 тысячи человек.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что изменилось в работе волонтеров, которые кормят и лечат московских бездомных

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приостановлены экскурсии и выставки. Но в каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая или кофе и посмотреть выставку", - рассказали в пресс-службе музея.

Перешел на онлайн и Русский драматический театр в Махачкале. Он показал спектакль "Ханума". Съемки осуществлялись с двух камер, таким образом, зрители смогут увидеть крупный и общий планы.

Как рассказывает директор театра Тимyр Магомедов, цифровизация для них не в диковинку. Проект "Виртуальный концeртный зал" в Русcком театре собирает любитeлей классической музыки с июня 2019 года.

"Каждый сможет посмотреть спектaкли, не выходя из дома. Это, конечно, временная мера. Мы надеeмся в скором врeмени увидеть в наших залaх живых и здоровых зритeлей. А пока приглaшаем всех каждые выxoдные смотреть спектaкли через YouTube-канaл театра", - говорит Магомедов.

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