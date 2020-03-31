СК заинтересовался свердловчанкой, которая отказалась от карантина

Жительница Алапаевска вернулась домой из Таиланда и отказалась проходить обследование на предмет возможного заражения коронавирусной инфекцией и самоизолироваться. По возвращении в Россию она ходила в кафе и спортзал.

В отношении женщины следователи ведут проверку. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. Женщину уже опросили, она самоизолировалась и постоянно находится дома, медики взяли у нее материал на анализ.

Напомним, недавно на Среднем Урале разыскивали двух людей, которые вернулись в Сочи из зарубежных поездок, и сбежали от карантина в Свердловскую область. Их в итоге нашли, их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Между тем

По данным на 31 марта, за минувшие сутки в регионе проведено 987 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 970 человек, передает оперативный штаб. Всего специалистами проведено 14721 исследование (обследовано 11132 человека).