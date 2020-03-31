Новости

В центре Минска установили счетчик велосипедистов 11:49
Александр Емельяненко нашел себе невесту 11:45
В Кабардино-Балкарии ввели режим полной самоизоляции 11:43
Брюссель потребовал беспрепятственно пропускать сезонных рабочих 11:41
98-летний испанец вылечился от коронавируса 11:41
К санобработке от коронавируса в Костроме привлекут военных 11:38
Сериал "Ведьмак" от Netflix представили в виде аниме 11:37
Китайский авторынок столкнулся с новой проблемой 11:35
Повторный тест не подтвердил вирус у прилетевших из Таиланда сахалинцев 11:34
Госдума дала право правительству предоставлять отсрочку по налогам 11:33
"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса 11:33
В Костроме выявлен второй ребенок с коронавирусом 11:26
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса 11:24
Умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин 11:23
Интерпол сообщил о новых схемах заработка преступников на коронавирусе 11:23
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции 11:22
В Ялте пьяные напали на полицейских за призыв сидеть дома 11:17
СК заинтересовался свердловчанкой, которая отказалась от карантина 11:16
В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности 11:12
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом 11:12
Калининградские ученые сделали противовирусные маски с наносеребром 11:10
В Приморье сбежавшая из-под карантина женщина отправилась в больницу 11:09
СПЧ и АЮР открыли горячую линию для консультаций граждан в период пандемии 11:06
Новый "Соболь" выехал на тесты: первые фото и подробности 11:04
Диетологи и врачи нашли связь между коронавирусом и ожирением 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заинтересовался свердловчанкой, которая отказалась от карантина

Текст: Юлия Мякишева

Жительница Алапаевска вернулась домой из Таиланда и отказалась проходить обследование на предмет возможного заражения коронавирусной инфекцией и самоизолироваться. По возвращении в Россию она ходила в кафе и спортзал.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
На самоизоляции семья может сэкономить до шести тысяч в неделю

В отношении женщины следователи ведут проверку. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. Женщину уже опросили, она самоизолировалась и постоянно находится дома, медики взяли у нее материал на анализ.

Напомним, недавно на Среднем Урале разыскивали двух людей, которые вернулись в Сочи из зарубежных поездок, и сбежали от карантина в Свердловскую область. Их в итоге нашли, их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Между тем

По данным на 31 марта, за минувшие сутки в регионе проведено 987 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 970 человек, передает оперативный штаб. Всего специалистами проведено 14721 исследование (обследовано 11132 человека).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления коронавируса
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе