В Екатеринбурге показали, как устроен госпиталь на концертной площадке

В выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" проходят учения по развертыванию медпункта для заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ход учений сегодня проверили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

Поручение было подготовить пункт на три тысячи мест. "Сегодняшние учения показали, что справились на "удовлетворительно", я поставил задачу по расширению возможностей площадки", - отметил глава региона.

В ходе тренировки были отработаны действия для оперативного развертывания спальных мест, медпункта, мест отдыха, точки питания, информационного центра и другой инфраструктуры пункта. Учения на площадке выставочного центра продолжатся, во время них будут разыграны разные сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Напомним, количество случаев заражения COVID-19 в Свердловской области достигло 33. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих - как средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Из больницы сегодня выписано еще четыре человека. Количество выздоровевших на данный момент - семь человек.