На Среднем Урале подтвердили COVID-19 еще у девяти человек

Количество случаев заражения коронавирусной инфекции в Свердловской области достигло 33.

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил девять новых случаев заражения. Больные находятся под наблюдением врачей больницы №40 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как говорится в сообщении, состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Из больницы сегодня выписано еще 4 человека. Так, количество выздоровевших на данный момент - семь человек.

Напомним, вчера свердловчанам разрешили выходить из дома только в некоторых случаях - когда нужно сходить в магазин или аптеку, посетить врача, погулять с собакой, добраться до работы и обратно, если предприятию разрешено работать в нерабочую неделю.