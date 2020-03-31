Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с 30 марта обеспечить работу на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) электронной формы для предоставления российскими гражданами, прибывающими в страну, сведений о себе, в том числе об адресе фактического проживания и планируемом адресе проживания на время самоизоляции или карантина.

Лица, подавшие в МИД заявления о возвращении в Россию, будут получать смс-оповещения, что они должны заполнить электронную форму на портале госуслуг до прохождения пограничного контроля. Такое же информирование предусмотрено для граждан, прибывших на территорию России, по факту регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной связи.

Минкомсвязи, МВД России, Минздраву, Роспотребнадзору и Федеральному медико-биологическому агентству поручено обеспечить контроль за соблюдением гражданами условий карантина с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ. С 3 апреля система будет через смс-сообщения предупреждать граждан о допущенных нарушениях и передавать информацию в ведомства для принятия мер.

Кроме того, с 1 апреля сведения из анкет, заполненных вернувшимися в страну лицами, станут автоматически поступать в Фонд социального страхования для дистанционного оформления электронных листков нетрудоспособности.