С 1 апреля произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус, который предусматривает скидку за ОСАГО за безаварийную езду. Или повышает стоимость полиса, если клиент был виновником ДТП и страховой компании пришлось возмещать за него ущерб.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) для всех автовладельцев будет пересчитан в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменения в расчете КБМ происходят в рамках реформы ОСАГО, которая подразумевает переход к более индивидуальному ценообразованию на полисы.

Новое значение КБМ будет действительно с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Именно оно будет применяться при расчете страховой премии по всем договорам ОСАГО, заключенным в этот период.

КБМ будет определен с применением значения данного коэффициента, рассчитанного 1 апреля 2019 года, и с учетом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Напомним, что впервые новый способ присвоения этого коэффициента был применен в прошлом году. После чего количество автовладельцев, имеющих скидку, увеличилось. Так, по итогам 2019 года КБМ менее 1 был у 33,8 млн водителей. А это 89% от всех автовладельцев. При этом количество человек, получивших скидку, увеличилось на 5% по сравнению с итогами 2018 года, а это 2,6 млн человек.

Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, реформа расчета КБМ была проведена для удобства автомобилистов.

У действовавшей ранее системы был ряд недостатков. Так, у одного водителя могло быть несколько разных КБМ. Например, он был вписан в разные полисы ОСАГО. А если договор был заключен без ограничения допущенных к управлению лиц, то и аварии, допущенные по вине такого клиента, никакого влияния на этот коэффициент не оказывали. Кроме того, при смене автомобиля водитель терял накопленные по ОСАГО скидки, если у него был заключен договор без ограничения лиц, допущенных к управлению. Новая система решила эти проблемы.

Кроме того, раньше, если водитель в течение года не заключал договор ОСАГО, то его КБМ сгорал. Таким образом те, кто часто попадал в аварии и в разы переплачивал за полис, обнуляли свою историю. Но и те, кто накопил скидки, оставались без них. Сейчас присвоенный коэффициент можно снизить только безаварийным вождением. История сохраняется, даже если человек долго не страховал свою ответственность.

Для юридических лиц значение коэффициента для автопарка устанавливается как среднее арифметическое по всем автомобилям. Раньше у одного юрлица было несколько разных КБМ применительно к истории страхования в отношении разных машин.

Проверить значение своего коэффициента бонус-малус можно на сайте РСА.