Совфед одобрил закон о налогообложении процентов со вкладов

Совет Федерации поддержал закон, который разрешает взымать налог на доход физических лиц (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам.

Но облагаться подоходным налогом, составляющий 13 процентов, будут только проценты по вкладам, которые превышают 1 миллион рублей.

Эта мера заработает с 2021 года. Таким образом, граждане с большими банковскими вкладами будут обязаны оплатить налог только в 2020 году (до 1 декабря 2022 года).

Напомним, что подобные условия налогообложения будут касаться и инвестиций в долговые ценные бумаги, если общий объем таких активов не менее 1 миллиона рублей.