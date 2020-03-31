Совфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Ранее во вторник документ был принят в трех чтениях Государственной думой.

"Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - заявил, представляя документ, председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Впервые правительство получает право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении указанных режимов, подчеркнул глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Кроме того, в документе содержится ряд мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях ЧС или повышенной готовности. Среди них - мораторий на возбуждение дел о банкротстве и проверки малого бизнеса.

Помимо полномочий по введению ЧС, правительство получит возможность вводить особый порядок регистрации и оборота лекарств и медицинский изделий. При возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих кабмин сможет ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами и медизделиями по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Также закон предусматривает смягчение требований к процедурам госзакупок: расширяются основания для закупок у единственного поставщика, отменяются штрафы при невозможности исполнить контракт из-за распространения коронавируса и прочее.

Еще одна мера касается туристов. Тем, кто не может вернуться домой по не зависящим от них причинам, получат матпомощь в виде компенсации понесенных ими расходов. Средства будут браться из фондов персональной ответственности операторов по решению правительства РФ. Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентный возврат, если поездка не состоялась по форс-мажорным обстоятельствам.

Видео: RT