Новости

РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток 20:28
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса 20:20
В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом 20:12
В Петербурге метро начнут закрывать раньше из-за коронавируса 20:03
Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса 20:00
Петербургские больничные клоуны будут навещать детей в режиме онлайн 19:46
В фонд ООН для борьбы с коронавирусом пожертвовали более $95 млн 19:45
Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина 19:37
В порту Роттердама более двух тонн наркотиков нашли в манго и ананасах 19:33
Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа 19:33
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу 19:31
В Дербенте ветеранам Великой Отечественной выплатят по 1 млн рублей 19:29
В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения 19:28
Историки рассказали о выкашивающем армии "урожае смерти" из "Илиады" 19:20
Плату за право торговли в московском метро снизили вдвое 19:18
Из-за угрозы пандемии контроль за оружием будут проводить в удаленном доступе 19:18
От коронавируса умер актер из "Звездных войн" Эндрю Джек 19:11
В Курганской области введен режим самоизоляции для всех 19:02
Муфтий КЧР призвал из-за коронавируса проводить свадьбы в масках 19:01
В Гатчине у врача клинической межрайонной больницы нашли коронавирус 19:00
Футболистам "Спартака" продлен карантин до 4 мая 19:00
В Китае хотят заново "изобрести" интернет 18:54
Крым отменил автобусы в Севастополь и Краснодарский край 18:54
Новые мемы: Джон Уик, Терминатор и Рэмбо против коронавируса 18:50
Видео: как Москва переживает самоизоляцию 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 19:37
Рубрика: Власть

Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в уголовный и административный кодексы, усиливающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно документу, нарушение инфицированным лицом эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Какие законы по борьбе с коронавирусом приняли в России

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет.

Нарушение правил карантина повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, виновному грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

Усиливается и ответственность для здоровых людей, нарушающих правила поведения во время действия режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, введенных в связи с угрозой распространения опасных заболеваний.

Несоблюдение правил поведения, введенных уполномоченным лицом или органом, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если же нарушение приведет к причинению вреда здоровью человека или смерти, штрафы будут выше: для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Административное право Законодательная власть Совет Федерации Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента