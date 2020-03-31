Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина

Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в уголовный и административный кодексы, усиливающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно документу, нарушение инфицированным лицом эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет.

Нарушение правил карантина повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, виновному грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

Усиливается и ответственность для здоровых людей, нарушающих правила поведения во время действия режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, введенных в связи с угрозой распространения опасных заболеваний.

Несоблюдение правил поведения, введенных уполномоченным лицом или органом, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если же нарушение приведет к причинению вреда здоровью человека или смерти, штрафы будут выше: для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.