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31.03.2020 19:46
Рубрика: Власть

Катайтесь на двух колесах

Газонокосилки лишат статуса
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". Инициатива исправляет небольшую недоработку: в результате недавних изменений в законодательстве в число самоходных машин могут попасть детские электромобили, газонокосилки, моноколеса и т.п. А это значит, что пришлось бы создавать систему их государственной регистрации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С 1 января этого года вступили в силу большие поправки в Закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации", - напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Коррективы были внесены и в статью 28 данного закона, в нынешней редакции она предусматривает, что решение вопросов осуществления государственной регистрации самоходных машин и других видов техники и прицепов (полуприцепов) к ним производится органами государственной власти субъектов РФ. При этом порядок такой регистрации устанавливается правительством России".

Фото: Сергей Михеев
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По его словам, само содержание термина "самоходные машины и другие виды техники" в данной статье не раскрывается. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, государственной регистрации подлежат тракторы и иные самоходные машины с объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см. А также автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и меньше. А еще - мотосредства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования.

"Если толковать буквально недавно вступившие в силу нормы, то государственной регистрации должны подлежать самоходные машины и прицепы к ним, имеющие двигатель, независимо от мощности, - говорит Владимир Груздев. - Например, велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса и т.п. Но организация гос-регистрации подобной техники стала бы дополнительным и излишним бременем и для владельцев, и для государства. Уточнения законопроекта сохраняют действующий порядок регистрации таких машин".

Власть Право Транспортное право

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