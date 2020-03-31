Постановление губернатора Ставропольского края от 31 марта 2020 года № 123 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В целях обеспечения мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 31 марта 2020 года № 123

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В пункте 2:

1.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Работу парков культуры и отдыха, музеев, выставок, библиотек, ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов, концертных залов, кинотеатров (кинозалов), детских кружков и секций, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.".

1.2. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Работу объектов розничной торговли, рынков, за исключением рынков продовольственных товаров, аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек, а также объектов розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, а также продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Считать необходимым в период с 22 часов 00 минут 31 марта по 12 апреля 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции на дому граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.".

3. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Установить, что с согласия гражданина, указанного в пункте 21 настоящего постановления, режим самоизоляции на дому по решению работодателя

может не применяться в отношении руководителей и работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования соответствующих органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края.".

4. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Считать необходимым обязать граждан в период с 22 часов 00 минут 31 марта до 06 часов 00 минут 06 апреля 2020 года:

23.1. Не покидать места проживания (пребывания) за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ставропольского края (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

23.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 2 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.".

5. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. Ограничения, установленные пунктами 21 и 23 настоящего постановления, не распространяются:

на случаи оказания медицинской помощи;

на деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, а также организаций, обеспечивающих бесперебойную работу связи (в том числе подвижной радиотелефонной связи) и телекоммуникационных сетей;

на граждан, имеющих специальный пропуск, выданный работодателем по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.".

6. Дополнить пунктом 25 следующего содержания:

"25. Считать необходимым органам государственной власти Ставропольского края, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).".

7. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26. Считать необходимым руководителям объектов, предназначенных для оказания гостиничных услуг, услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению (пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, гостиниц, туристских баз, кемпингов и иных аналогичных объектов), осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, с 31 марта по 01 июня 2020 года:

26.1. Приостановить прием и размещение в указанных объектах граждан, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках и служебных поездках.

26.2. Исключить возможность бронирования гражданами, за исключением лиц, направляющихся в служебные командировки и служебные поездки, мест для размещения в период с 31 марта по 01 июня 2020 года в указанных объектах.

26.3. Исключить возможность продления гражданами, размещенными в указанных объектах по состоянию на 31 марта 2020 года, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках и служебных поездках, периода своего пребывания в указанных объектах сверх срока, предусмотренного соответствующим договором об оказании услуг.".

8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Министерству финансов Ставропольского края предусмотреть выделение на основании заявок органов исполнительной власти Ставропольского края финансовых средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение медицинского оборудования для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, бесконтактных приборов измерения температуры, масок медицинских, салфеток антисептических спиртовых, дезинфицирующих средств для дезинфекции воздуха и поверхностей, а также других товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.".

9. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края:

13.1. Приостановить проведение мероприятий, направленных на стимулирование и повышение в период до 01 июня 2020 года туристического потока в организации санаторно-курортного комплекса, осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края.

13.2. В период до 01 июня 2020 года совместно с руководителями организаций санаторно-курортного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, ввести режим самоизоляции граждан, получающих санаторно-курортные услуги в указанных организациях, обеспечить их питание непосредственно в зданиях проживания, организовать данным гражданам ежедневную термометрию и проведение иных необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их нахождения в указанных организациях.".

10. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.3 следующего содержания:

"16.3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края совместно с перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае, обеспечить приостановление в период до 06 апреля 2020 года осуществления указанных перевозок.".

11. Пункт 17 дополнить подпунктом 17.5 следующего содержания:

"17.5. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю обеспечивать соблюдение предписаний и ограничений, установленных настоящим постановлением, осуществлять контроль за их соблюдением, а также принимать меры по пресечению нарушения таких предписаний и ограничений.".

12. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края:

18.1. Организовать при наличии такой возможности перевод части работников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы.

18.2. Определить путем издания локального правового акта персональный состав работников, обеспечивающих функционирование организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

18.3. Обеспечить в период, установленный пунктом 23 настоящего постановления, выдачу работникам, имеющим необходимость покинуть место проживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных подпунктом 23.1 настоящего постановления и носящих неотложный характер, специальных пропусков.".

13. Пункт 20 признать утратившим силу.

14. Дополнить пунктом 211 следующего содержания:

"211. Установить, что лица, виновные в нарушении предписаний и ограничений, установленных настоящим постановлением, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.".

15. Дополнить приложением 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

16. Дополнить приложением 2 "Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции на дому" в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

17. Дополнить приложением 3 "Форма специального пропуска" в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.





Приложение 1 к к изменениям, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"





"Приложение 1 к постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска (маска медицинская).

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Печатная продукция средств массовой информации.

25. Дезинфицирующие средства для воздуха и поверхностей."





Приложение 2 к изменениям, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"





"Приложение 2 к постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции на дому

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1 2, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

1 При режиме самоизоляции на дому допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Режим самоизоляции на дому не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)."







