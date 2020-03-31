Указ главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года № 69 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 53"

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 года № 53 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва

В соответствии с частью 4 статьи 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 BX-I "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 27 марта 2020 г., постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", Решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, принятого по итогам заседания от 23 марта 2020 года, распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановляю:

1. Министерству здравоохранения Республики Тыва совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) обеспечить своевременное выявление и изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с медицинскими показаниями.

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва:

1) организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Республику Тыва из иностранных государств, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций в соответствии с постановлениями об изоляции Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его заместителя);

2) организовать оказание в установленном порядке медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи прибывшим лицам, женщинам в период беременности, лицам в возрасте 60 лет и старше при наличии респираторных симптомов по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

3) организовать работу с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим иностранные государства, пациентам старше 60 лет, а также обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии;

4) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерско-акушерских пунктов пульсоксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, аппаратами для не инвазивной вентиляции легких;

5) неукоснительно следовать маршрутизации больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести своевременную корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями.

6) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети.

7) незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевания коронавирусной инфекцией.

8) обеспечить проведение лабораторного обследования всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний.

9) обеспечить готовность лабораторных медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению COVID-2019.

10) обеспечить организацию дополнительных мест интенсивной терапии для больных с внебольничной пневмонией в медицинских организациях Республики Тыва, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

11) обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по телефону: 89235901323;

12) обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

13) совместно с Управлением Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию) организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований.

14) совместно с Министерством образования и науки Республики Тыва, Министерством труда и социальной политики Республики Тыва ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в подведомственных организациях и учреждениях, а также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан.

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва организовать работу социальных служб и волонтеров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (месту пребывания), по доставке продуктов и лекарств по месту их жительства (месту пребывания).

4. Министерству образования и науки Республики Тыва:

1) совместно с руководителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Республики Тыва, установить для обучающихся по данным образовательным программам каникулы в весенний период с 18 марта по 8 апреля 2020 года.

2) совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва обеспечить постоянное методическое сопровождение и консультирование педагогических работников, родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по вопросам реализации мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

3) совместно с ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет", руководителями профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва, осуществлять с 18 марта 2020 года образовательную деятельность при реализации профессиональных образовательных программ вне места нахождения образовательных организаций с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5. Министерству спорта Республики Тыва, организаторам официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Тыва (спортивным федерациям, государственным и муниципальным учреждениям, частным организаторам):

1) прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, проводимых за пределами Республики Тыва и Российской Федерации;

2) перенести сроки проведения спортивных мероприятий на более поздний период.

6. Министерству культуры Республики Тыва, организаторам официальных культурно-массовых мероприятий на территории Республики Тыва (государственным и муниципальным учреждениям, федерациям и частным организаторам):

1) прекратить обеспечение участия художественных коллективов, работников культуры в мероприятиях, проводимых за пределами Республики Тыва и Российской Федерации;

2) перенести сроки проведения культурно-массовых мероприятий на более поздний период.

7. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить информирование населения о принимаемых мерах на территории Республики Тыва по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

8. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациям всех форм собственности отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных на период режима повышенной готовности в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. N 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

9. Рекомендовать:

1) организациям всех форм собственности Республики Тыва и общественным объединениям воздержаться от поездок за пределы Республики Тыва и Российской Федерации, от организации публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных мероприятий.

2) Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва и Министерством экономики Республики Тыва провести мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях республики.

3) Пограничному Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Тыва принять меры по временному приостановлению выдачи пропусков туристам на территорию через пограничный контроль.

4) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва:

- при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию немедленно организовать комплекс противоэпидемических мероприятий по алгоритму действий.

- в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Республики Тыва при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

- продолжить оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией по COVID-2019, организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения COVID-2019 на территории Республики Тыва.

- продолжить взаимодействие с органами МВД по Республике Тыва, Управлением ФСБ России по Республике Тыва, в целях обеспечения контроля за распространением новой коронавирусной инфекции, своевременным установлением лиц, местонахождение которых не установлено.

- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Тыва осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в пунктах 15, 16, 17, 18 настоящего Указа.

- взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

5) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Тыва, прекратить посещение гражданами культовых учреждений на период режима повышенной готовности.

6) работодателям с численностью работников не менее 100 человек незамедлительно создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

7) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Управлению Федеральной службы безопасности России по Республике Тыва, обеспечить осуществление контроля за соблюдением изолируемыми гражданами режима изоляции с предоставлением ежедневной информации в Оперативный штаб 6

Республики Тыва и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва.

8) Региональному исполкому ОНФ в Республике Тыва организовать деятельность волонтеров.

9) гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Республики Тыва, воздержаться от поездок за пределы Республики Тыва и Российской Федерации, в том числе в целях туризма и отдыха.

10) прибывшим лицам:

- в течение одного дня с даты прибытия в Республику Тыва сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва по телефону 8-923-264-18-65, в Министерство здравоохранения Республики Тыва по телефону 8-933-314-14-49 следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (места пребывания), номер контактного телефона, наименование иностранного государства, из которого прибыли, даты пребывания в иностранном государстве;

- ожидать по месту пребывания доставку постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его заместителя) об изоляции и посещении медицинского работника, в том числе для выдачи листка нетрудоспособности;

- в течение 14 дней с даты прибытия в Республику Тыва соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (месту пребывания), не покидая место изоляции (квартиру, дом, иное жилое помещение).

11) работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Тыва:

- организовать ежедневное измерение температуры тела у работников;

- в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением первичной медико-санитарной помощи;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции;

организовать проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- предоставлять по заявлениям работников - родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Тыва, отпуска на период каникул;

- рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне рабочего места, дистанционно или на дому;

- воздержаться от направления работников в служебные командировки и туризм за пределы Республики Тыва.

12) органам местного самоуправления в Республике Тыва:

- не направлять депутатов, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территорию иностранных государств.

- направление депутатов, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях по согласованию с Главой Республики Тыва.

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Тыва коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим постановлением.

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций по противодействию распространению в Республике Тыва коронавирусной инфекции.

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Республики Тыва (на включение в кадровый резерв), аттестации и квалификационных экзаменов либо приостановить объявленные конкурсы.

13) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций по противодействию распространению в Республике Тыва коронавирусной инфекции.

- оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в Республике Тыва коронавирусной инфекции.

14) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах, указанных в пункте 14 настоящего Указа) и пассажироперевозки, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, устройства для обеззараживания воздуха.

10. Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территории Республики Тыва, соблюдать режим самоизоляции до момента устранения обстоятельств, послуживших введению режима повышенной готовности.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых домах.

11. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усилить санитарно-карантинный контроль на двусторонних автомобильных пунктах пропуска "Хандагайты", "Шара-Сур", "Цаган-Тологой".

12. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти обеспечить реализацию Комплексного плана по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва, утвержденного Главой Республики Тыва от 28 января 2020 г.

13. Органам исполнительной власти Республики Тыва:

1) не направлять лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Тыва, и иных работников в служебные командировки (не разрешать их выезд) за пределы Республики Тыва.

2) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в них, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Тыва.

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим Указом.

4) организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований и рекомендаций по противодействию распространению в Республике Тыва коронавирусной инфекции.

5) приостановить до особого распоряжения личный прием граждан и рекомендовать гражданам подавать документы через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений.

6) воздержаться от проведения и приостановить конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Тыва (на включение в кадровый резерв), аттестации и квалификационные экзамены.

14. Временно приостановить до особого распоряжения:

1) проведение сельскохозяйственных ярмарок, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в иных местах массового посещения граждан, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

3) работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг вязи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Обязать организации торгового обслуживания населения и сферы услуг установить социальные дистанционные стикеры в зоне обслуживания потребителей.

4) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

5) работу кружков и секций, библиотечных учреждений, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

7) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Тыва, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

15. Приостановить до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на территории Республики Тыва.

16. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

17. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

18. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол







