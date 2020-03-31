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31.03.2020 04:41
Рубрика: Общество

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления коронавируса

Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса, который не дает ложноположительной реакции. Диагностический набор уже успешно прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования на территории России, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Этот тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности, а также позволяет выявлять в одном исследовании не только новый коронавирус SARS-CoV-2, но отличать его от аналогичных вирусов, пишет РИА Новости.

Специалисты подчеркивают, что массовое тестирование является сегодня одним из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Оно позволяет выявлять не только заболевших на ранних стадиях, но и носителей инфекции с бессимптомным течением заболевания.

По последним данным, российские медики выполнили 343,5 тысячи тестов на коронавирус. Особое внимание уделяют людям с симптомами ОРВИ, прибывшим из стран с высокими показателями коронавируса. Общее количество заболевших в России - 1836 человек в 71 регионе.

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