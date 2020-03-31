Уместно ли менять порядки в торговле продуктами в условиях пандемии

Основатель одного из крупнейших онлайн-ритейлеров России выступил с идеей закрытия всех продовольственных магазинов на период карантина и перевода их на работу в формате доставки или выдачи товаров в специализированных пунктах. Новатор предложил фуд-ритейлу перевести все магазины в режим пунктов выдачи заказов. И пусть, мол, покупатели заказывают и оплачивают продукты онлайн и приходят в магазины только для того, чтобы забрать свои продукты.

Однако эксперты считают подобные заявления расчетливым лоббированием собственных интересов в и без того непростых условиях карантина, что может привести к необратимым экономическим и социальным последствиям.

Как отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов, "такое предложение мог внести только человек, весьма далекий от реалий функционирования фуд-ритейла и не отдающий себе отчет о последствиях реализации подобной идеи". Профессор аргументирует: "У нас в стране объем продовольственного товарооборота исчисляется десятками триллионов. Из них не более 50 миллионов приходится на онлайн-продажи. Представляете, какое нас ждет сокращение? К тому же далеко не у всех ритейлеров есть так называемые онлайн-витрины. Пожалуй, это единицы, да и те явно не в регионах, исключительно в столице. И если мы сейчас заставим всех закрыть свои торговые точки и перейти в формат онлайн-торговли, по примеру бизнеса автора нововведения, то мы просто парализуем отрасль. Это создаст коллапс и продовольственный дефицит".

Совсем недавно ритейлерам удалось справиться с повальным спросом на крупы, консервы и предметы личной гигиены, а подобные заявления, как утверждают эксперты, дестабилизируют ситуацию и в случае, если найдут поддержку, могут привести к еще одной волне нервозности среди населения.

"Реализация идеи, о которой идет речь, может спровоцировать беспокойство у населения за возможность купить продукты, потому что не у всех есть навык использования онлайн-заказов. К сожалению, очереди на доставку товаров в онлайн-магазинах тоже есть - день-в-день теперь ничего не заказать. Сейчас, безусловно, развита онлайн-торговля, но она нигде еще не заменила необходимость сходить в офлайн-магазин", - резюмирует председатель правления "Международной конфедерации обществ потребителей" Дмитрий Янин.

По мнению Янина, "это предложение скорее носит целью привлечение внимания к онлайн-ритейлеру, и его не стоит обсуждать серьезно. Провоцировать нестабильность в условиях кризиса - недопустимо. Действительно, ритейлу можно подумать о том, например, чтобы регламентировать количество посетителей в торговом зале, соблюдать социальную дистанцию и о многом другом. Но закрывать никого нельзя".

Эксперты сходятся во мнении, что за новой инициативой стоят исключительно экономические интересы отдельных игроков, и предложенные меры никак не будут способствовать сдерживанию эпидемии в стране.

"Очевидно, что неся колоссальные материальные издержки непродовольственный ритейл, в данном случае онлайн-ритейл, пытается "перетянуть одеяло на себя" и лоббирует собственные интересы. Ведь у инициатора этого предложения модель бизнеса изначально была заточена именно под выдачу заказов в специальных пунктах, которые сейчас, кстати, должны быть закрыты. Но эти пункты выдачи продолжают работу, несмотря на то, что остальные непродовольственные ритейлеры были вынуждены закрыться. Кроме того, такие предложения к продуктовым магазинам нужно подкреплять основательными расчетами - готова ли отрасль к подобным революционным переменам в текущих условиях, выдержит ли нагрузку предложенная схема, достаточно ли онлайн-витрин и мощностей для доставки продуктов в Москве и регионах, как быть старшему поколению? Таких расчетов нет, но даже не имея их на руках, легко предположить, что это невозможно воплотить в жизнь. Пока это, к сожалению, только популизм без реальной заботы о здоровье горожан. Следовать таким советам - создать риск искусственного дефицита на рынке продовольствия", - подводит черту доцент Финансового университета при правительстве РФ Андрей Языков.