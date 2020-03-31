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31.03.2020 15:43
Рубрика: В мире

В Австралии запретили покупать более двух ящиков пива в день

Текст: Константин Волков

В Австралии ограничили количество алкоголя, которое можно приобрести в течение одних суток. Это связано с ростом спроса на алкогольные напитки на фоне борьбы с коронавирусом и вводимых изоляционных мер, сообщают австралийские СМИ 31 марта.

Теперь один человек может купить в течение суток не более двух ящиков пива и 12 бутылок вина. Эти ограничения согласованы с крупными австралийскими ритейлерами.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
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В настоящее время после введенного 18 марта режима чрезвычайной ситуации покупка алкоголя в магазинах стала расти, вероятно, в связи с закрытием баров и ресторанов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил ранее, что жители Австралии должны отказаться от поездок за рубеж, а также - что эпидемия коронавируса может продлиться полгода.

В настоящее время в Австралии 4,5 тысячи больных коронавирусом, 19 человек скончались, более 300 вылечились.

В мире Океания Австралия Распространение коронавируса COVID-19

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