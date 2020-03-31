В Болгарии сумма штрафов за нарушение карантина превысила 750 тысяч евро

В Болгарии было составлено 300 актов в связи с нарушением карантина на фоне пандемии коронавируса. Каждый из них предполагает оплату нарушителем штрафа размером в 5 тысяч левов (около 2,5 тысяч евро).

Как рассказал в интервью NOVA главный секретарь местного МВД Ивайло Иванов, некоторые граждане не воспринимают всерьез указания властей не скапливаться в парках и зонах отдыха. По его словам, их сначала просят разойтись, однако многие никак не реагируют на такие увещевания.

"Безответственных граждан нужно немного припугнуть", - подчеркнул Иванов.

В Болгарии в настоящее время подтверждены почти 400 случаев заражения коронавирусом, вылечились 15 человек. Летальных исходов - семь. Средний возраст заболевших составляет 46 лет.