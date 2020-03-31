В Кремле объяснили необходимость расширения полномочий правительства

"Основной штаб работает в правительстве, и совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент обладает этими и целым набором иных полномочий. Безусловно, он может это сделать де-юре и де-факто, и действительно, вся полнота информации стекается к нему", - также сказал Песков. "Но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется на уровне правительства, штаб возглавляет премьер-министр Мишустин, собственно, он работает днем и ночью", - подчеркнул он.