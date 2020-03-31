В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных

Около 900 заключенных вышли на свободу в Нью-Йорке по решению местных властей, сообщает РИА Новости. На такой шаг городскую администрацию толкнула опасность заражения коронавирусом. Речь идет о пожилых (более 70 лет) заключенных или тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

"По состоянию на конец понедельника освобождено 900 заключенных из нашей тюремной системы", - объявил мэр города Билл де Блазио.

Напомним, что по данным на вторник 31 марта США обогнали Китай по числу жертв коронавируса. В Штатах от заболевания умерли 3 415 человек, тогда как в КНР за все время эпидемии - 3 309 человек. Сейчас коронавирус диагностирован у 175 067 жителей США.