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31.03.2020 22:40
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных

Около 900 заключенных вышли на свободу в Нью-Йорке по решению местных властей, сообщает РИА Новости. На такой шаг городскую администрацию толкнула опасность заражения коронавирусом. Речь идет о пожилых (более 70 лет) заключенных или тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer
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"По состоянию на конец понедельника освобождено 900 заключенных из нашей тюремной системы", - объявил мэр города Билл де Блазио.

Напомним, что по данным на вторник 31 марта США обогнали Китай по числу жертв коронавируса. В Штатах от заболевания умерли 3 415 человек, тогда как в КНР за все время эпидемии - 3 309 человек. Сейчас коронавирус диагностирован у 175 067 жителей США.

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