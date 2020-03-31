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31.03.2020 16:43
Рубрика: Власть

Весной в армию будет призвано 135 тысяч человек

Текст: Александр Степанов
135 тысяч призывников пополнят ряды Вооруженных Сил РФ весной 2020 года, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

По словам Бурдинского, это столько же, как и весной 2019 года. Комплектоваться призывниками будут все виды и рода войск Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Генерал подчеркнул, что призыв будет проходить в 83 субъектах РФ, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, так как в этих субъектах призыв проводятся только осенью.

Бурдинский отметил, что есть регионы, где именно весенний призыв будет единственным. Так, один раз в год - с 1 мая по 15 июля, призываются граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов РФ. Это Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ. Это обусловлено физико-географическими условиями указанных регионов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

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