Весной в армию будет призвано 135 тысяч человек

По словам Бурдинского, это столько же, как и весной 2019 года. Комплектоваться призывниками будут все виды и рода войск Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.

Генерал подчеркнул, что призыв будет проходить в 83 субъектах РФ, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, так как в этих субъектах призыв проводятся только осенью.

Бурдинский отметил, что есть регионы, где именно весенний призыв будет единственным. Так, один раз в год - с 1 мая по 15 июля, призываются граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов РФ. Это Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ. Это обусловлено физико-географическими условиями указанных регионов.