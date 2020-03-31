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31 марта 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 31 марта 2020 года № 60 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 31 марта 2020 г.
Опубликован 31 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 32 следующего содержания:

"32. С 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан, проживающих и (или) временно находящихся на территории Владимирской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Владимирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.".

1.2. Пункты 32 - 33 считать соответственно пунктами 33- 34.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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