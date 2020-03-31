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31 марта 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 31 марта 2020 года № 62 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 31 марта 2020 г.
Опубликован 31 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Временно до 05.04.2020 года приостановить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих на территории области услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, мойке автотранспортных средств, за исключением:

- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в соответствии с государственными и муниципальными контрактами".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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